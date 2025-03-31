Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» в третьем матче серии Кубка Гагарина против «Торпедо»

31 марта в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ встретятся нижегородское «Торпедо» и ярославский «Локомотив». Счет в серии — 2:0 в пользу ярославцев. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают гостей фаворитами. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 1.82. Это примерно 53% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 4.20 (около 23%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.00 (приблизительно 24%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.42. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.90.

Клиенты PARI уверены в успехе «железнодорожников». На победу ярославского клуба приходится около 88% от общего оборота ставок на исход основного времени встречи. Примерно 9% сделано на торпедовцев, еще приблизительно 3% — на ничью по итогам 60 минут игры. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 97% на 3% в пользу «Локомотива».

По оценке букмекеров, команда Игоря Никитина — явный фаворит противостояния. Поставить на проход ярославцев во второй раунд можно с коэффициентом 1.01, это примерно 95% вероятности. Шансы нижегородского клуба оценили котировкой 18.00 (приблизительно 5%). На то, что в серии будет как минимум пять матчей, можно поставить за 1.70, а на то, что «Локомотиву» потребуется всего четыре игры для прохода во второй раунд, дают коэффициент 2.03.

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.60. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.47.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.32 и включил в него пари на победу «Локомотива» с учетом овертаймов и серии буллитов. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.45.

Ярославцы выиграли оба матча серии на своем льду — 3:1 и 2:0. Аналитики продолжают считать ярославский клуб главным претендентом на Кубок Гагарина, сделать ставку на такое развитие событий можно за 3.00. Поставить на выход «Локомотива» в финал можно с коэффициентом 1.95.

Сделать ставку на то, что команда Игоря Ларионова перевернет ход серии, а затем и выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 250.00, а на выход нижегородцев в финал предлагают котировку 100.00.