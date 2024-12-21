Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам 2024/25: где смотреть, расписание, общий зачет

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В воскресенье, 22 декабря, стартует четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024/25. Соревнования примет лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» в Кирово-Чепецке Кировской области. После изменений в программе этапа осталось по две гонки для мужчин и женщин.
Ожидается, что на этих соревнованиях на профессиональный уровень вернется Наталья Терентьева (Непряева), которая брала декретную паузу в карьере.
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График четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам выглядит так (московское время):
Воскресенье, 22 декабря
Женская гонка с раздельным стартом, классический стиль (5 км) — 10:30;
Мужская гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) — 13:00;
Понедельник, 23 декабря
Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) — 10:30;
Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) — 12:30.
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Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка России после трех этапов.
Мужчины
Женщины
На момент публикации букмекерские конторы в России не предлагают линию на данные соревнования.
Гонки четвертого этапа Кубка России в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
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