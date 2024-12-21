Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам 2024/25: где смотреть, расписание, общий зачет

В воскресенье, 22 декабря, стартует четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024/25. Соревнования примет лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» в Кирово-Чепецке Кировской области. После изменений в программе этапа осталось по две гонки для мужчин и женщин.

Ожидается, что на этих соревнованиях на профессиональный уровень вернется Наталья Терентьева (Непряева), которая брала декретную паузу в карьере.