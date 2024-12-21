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21 декабря 15:55ГлавнаяНовости

Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам 2024/25: где смотреть, расписание, общий зачет

Возвращение Натальи Терентьевой (Непряевой)!
Руслан Ипполитов
Источник: ФЛГР
Источник: ФЛГР

В воскресенье, 22 декабря, стартует четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024/25. Соревнования примет лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» в Кирово-Чепецке Кировской области. После изменений в программе этапа осталось по две гонки для мужчин и женщин.

Ожидается, что на этих соревнованиях на профессиональный уровень вернется Наталья Терентьева (Непряева), которая брала декретную паузу в карьере. 

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Расписание

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График четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам выглядит так (московское время):

Воскресенье, 22 декабря

Женская гонка с раздельным стартом, классический стиль (5 км) — 10:30;

Мужская гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) — 13:00;

Понедельник, 23 декабря 

Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) — 10:30;

Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) — 12:30.

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Общий зачет Кубка России

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Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка России после трех этапов.

Мужчины

  1. Савелий Коростелев (Татарстан) — 603 очка
  2. Сергей Ардашев (Татарстан) — 587
  3. Иван Горбунов (Татарстан) — 484
  4. Илья Семиков (Коми) — 425
  5. Александр Большунов (Татарстан) — 423

Женщины

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 588 очков
  2. Мария Истомина (Москва / Пермский край) — 462
  3. Арина Каличева (Москва / Вологодская область) — 436
  4. Елизавета Маслакова (Москва) — 424
  5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 404

Коэффициенты букмекеров

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На момент публикации букмекерские конторы в России не предлагают линию на данные соревнования.

Прямые трансляции, где смотреть

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Гонки четвертого этапа Кубка России в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

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