Пользователи PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «МЮ»

14 сентября «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче четвертого тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на дерби.

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов победить. Коэффициент на успех «Ман Сити» — 1.75, что соответствует примерно 54% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Манчестер Юнайтед», можно за 4.30 (около 22%). Ничья котируется за 4.00 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу «Манчестер Сити» приходится около 87% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 12% сделано на «Ман Юнайтед», еще приблизительно 1% — на ничью.

Букмекеры считают в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.60. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.35.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Сити», и «МЮ», сыграет коэффициент 1.60. Обратный исход идет за 2.35. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа «горожан» 2:1 за 8.50. На то, что первой отличится команда Пепа Гвардиолы, можно поставить за 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «красных дьяволов» составляют 2.60.

«Манчестер Сити» набрал всего три очка в первых трех турах и идет на 13-й позиции в турнирной таблице. «Горожане» победили «Вулверхэмптон» (4:0), но проиграли «Тоттенхэму» (0:2) и «Брайтону» (1:2). На чемпионство «Сити» можно поставить с коэффициентом 7.00, а на то, что команда окажется в топ-3, можно сделать ставку за 1.80.

«МЮ» набрал четыре очка и занимает девятое место. В активе команды Рубена Аморима победа над «Бёрнли» (3:2), ничья с «Фулхэмом» (1:1) и поражение от «Арсенала» (0:1). На чемпионство «Юнайтед» дают коэффициент 40.00, а на то, что «красные дьяволы» окажутся в четверке сильнейших и вернутся в Лигу чемпионов, можно сделать ставку за 4.30.

В прошлом сезоне клубы играли между собой трижды. В рамках АПЛ «МЮ» победил 2:1, а второй матч завершился нулевой ничьей. В игре за Суперкубок Англии сильнее в серии пенальти оказались «горожане» (1:1, 7:6 пен.).