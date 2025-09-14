Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, 14 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Оба манчестерских топа неудачно начали сезон. «Сити» после разгрома «Вулверхэмптона» неожиданно уступил дома «Тоттенхэму» и на выезде «Брайтону». «Юнайтед» же набрали всего одно очко за пару встреч с представителями столицы - «Арсеналом» (0:1) и «Фулхэмом» (1:1). Вдобавок «МЮ» вылетел из Кубка лиги, уступив по пенальти заштатному «Гримсби». Выиграли «красные дьяволы» только с четвертой попытки - у «Бернли» дома (3:2).

Очевидно, что и хозяева, и гости еще не набрали своих оптимальных кондиций. Но с мотивацией что у одних, что у других полный порядок. Номинальные гости будут рвать и метать после двух подряд неудач, и это повышает шансы на то, что игра получится результативной. Из 10 последних матчей «горожан» восемь были на «обе забьют». Полагаем, что и воскресный пройдет в соответствии с этим трендом.