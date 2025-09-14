Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, 14 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Организаторы Премьер-лиги оставили лучшее в третьем туре «на сладкое». Два манчестерских клуба выяснят отношения вечером в воскресенье. Рассмотрим предстоящее дерби с точки зрения перспективных опций для пари.
Турнир: английская Премьер-лига, 4-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|61
|55
|81
|275-280
|«Манчестер Юнайтед»
|81
|55
|61
|280-275
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Брайтон»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.08.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.08.2025
|«Вулверхэмптон»
0:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|09.08.2025
|«Палермо»
0:3
«Манчестер Сити»
Товарищеский матч
|01.07.2025
|«Манчестер Сити»
3:4
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«МЮ»
3:2
«Бернли»
АПЛ
|27.08.2025
|«Гримсби»
2:2, пен. 12:11
«МЮ»
Кубок лиги
|24.08.2025
|«Фулхэм»
1:1
«МЮ»
АПЛ
|17.08.2025
|«МЮ»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|09.08.2025
|«МЮ»
1:1, пен. 5:4
«Фиорентина»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«МЮ»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|15.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«МЮ»
АПЛ
|10.08.2024
|«Манчестер Сити»
1:1, пен. 7:6
«МЮ»
Суперкубок Англии
|25.05.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«МЮ»
Кубок Англии
|03.03.2024
|«Манчестер Сити»
3:1
«МЮ»
АПЛ
После трех туров оба клуба не входят даже в топ-5 таблице. Особенно непривычно видеть команду Гвардиолы на 13-й позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2. Челси
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|3. Арсенал
|3
|2
|0
|1
|6-1
|6
|4. Тоттенхэм
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|5. Эвертон
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|6. Сандерленд
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|7. Борнмут
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8. Кристал Пэлас
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|9. Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|10. Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|11. Брайтон
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|12. Лидс
|3
|1
|1
|1
|1-5
|4
|13. Манчестер Сити
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|14. Бернли
|3
|1
|0
|2
|4-6
|3
|15. Брентфорд
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|16. Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|17. Ньюкасл
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|18. Фулхэм
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|19. Астон Вилла
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|20. Вулверхэмптон
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
Оба манчестерских топа неудачно начали сезон. «Сити» после разгрома «Вулверхэмптона» неожиданно уступил дома «Тоттенхэму» и на выезде «Брайтону». «Юнайтед» же набрали всего одно очко за пару встреч с представителями столицы - «Арсеналом» (0:1) и «Фулхэмом» (1:1). Вдобавок «МЮ» вылетел из Кубка лиги, уступив по пенальти заштатному «Гримсби». Выиграли «красные дьяволы» только с четвертой попытки - у «Бернли» дома (3:2).
Очевидно, что и хозяева, и гости еще не набрали своих оптимальных кондиций. Но с мотивацией что у одних, что у других полный порядок. Номинальные гости будут рвать и метать после двух подряд неудач, и это повышает шансы на то, что игра получится результативной. Из 10 последних матчей «горожан» восемь были на «обе забьют». Полагаем, что и воскресный пройдет в соответствии с этим трендом.
Потери
«Манчестер Сити»: Беттинелли, Филлипс, Мармуш, Ковачич, Черки (все - травмы)
«МЮ»: Мартинес (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «МЮ»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|1. Алтай
|Вратарь
|Защитник
|3. Диаш
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|5. Стоунс
|4. де Лигт
|Защитник
|Защитник
|21. Аит-Нури
|23. Шоу
|Защитник
|Полузащитник
|82. Льюис
|16. Диалло
|Защитник
|Полузащитник
|16. Эрнандес
|37. Майну
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Райндерс
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|3. Мазрауи
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Доку
|19. Мбеумо
|Полузащитник
|Нападающий
|52. Бобб
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|10. Кунья
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» установили коэффициент 1.80 на успех хозяев поля и 4.50 - на их соперника. Ничья котируется в конторе за 4.10.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи результативную ничью - 1:1. Коэффициент на этот исход составляет 7.50.
Коэффициент 1.62 на тотал меньше 2.5 говорит о том, что игра на «Этихаде» скорее будет «низовой», чем «верховой».
Аналитики считают явным фаворитом сезона в АПЛ «Ливерпуль». Ставки на защиту «красными» чемпионского титула сейчас принимаются с коэффициентом 2.35. На триумф «Арсенала» можно поставить за 3.10, а на «Ман Сити» - за 7.00.