Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, 14 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Хозяева будут рвать и метать
Валентин Васильев

Организаторы Премьер-лиги оставили лучшее в третьем туре «на сладкое». Два манчестерских клуба выяснят отношения вечером в воскресенье. Рассмотрим предстоящее дерби с точки зрения перспективных опций для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

14.09.2025, Вс

18:30 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 – 1.80Х – 4.10П2 – 4.50

Турнир: английская Премьер-лига, 4-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»615581275-280
«Манчестер Юнайтед»815561280-275

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Брайтон»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.08.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.08.2025«Вулверхэмптон»

0:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

09.08.2025«Палермо»

0:3

«Манчестер Сити»

Товарищеский матч

01.07.2025«Манчестер Сити»

3:4

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«МЮ»

3:2

«Бернли»

АПЛ

27.08.2025«Гримсби»

2:2, пен. 12:11

«МЮ»

Кубок лиги

24.08.2025«Фулхэм»

1:1

«МЮ»

АПЛ

17.08.2025«МЮ»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

09.08.2025«МЮ»

1:1, пен. 5:4

«Фиорентина»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«МЮ»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

15.12.2024«Манчестер Сити»

1:2

«МЮ»

АПЛ

10.08.2024«Манчестер Сити»

1:1, пен. 7:6

«МЮ»

Суперкубок Англии

25.05.2024«Манчестер Сити»

1:2

«МЮ»

Кубок Англии

03.03.2024«Манчестер Сити»

3:1

«МЮ»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После трех туров оба клуба не входят даже в топ-5 таблице. Особенно непривычно видеть команду Гвардиолы на 13-й позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль33008-49
2. Челси32107-17
3. Арсенал32016-16
4. Тоттенхэм32015-16
5. Эвертон32015-36
6. Сандерленд32015-36
7. Борнмут32014-46
8. Кристал Пэлас31204-15
9. Манчестер Юнайтед31114-44
10. Ноттингем Форест31114-54
11. Брайтон31113-44
12. Лидс31111-54
13. Манчестер Сити31025-43
14. Бернли31024-63
15. Брентфорд31023-53
16. Вест Хэм31024-83
17. Ньюкасл30212-32
18. Фулхэм30212-42
19. Астон Вилла30120-41
20. Вулверхэмптон30032-80

Прогноз на матч

Свернуть

Оба манчестерских топа неудачно начали сезон. «Сити» после разгрома «Вулверхэмптона» неожиданно уступил дома «Тоттенхэму» и на выезде «Брайтону». «Юнайтед» же набрали всего одно очко за пару встреч с представителями столицы - «Арсеналом» (0:1) и «Фулхэмом» (1:1). Вдобавок «МЮ» вылетел из Кубка лиги, уступив по пенальти заштатному «Гримсби». Выиграли «красные дьяволы» только с четвертой попытки - у «Бернли» дома (3:2).

Очевидно, что и хозяева, и гости еще не набрали своих оптимальных кондиций. Но с мотивацией что у одних, что у других полный порядок. Номинальные гости будут рвать и метать после двух подряд неудач, и это повышает шансы на то, что игра получится результативной. Из 10 последних матчей «горожан» восемь были на «обе забьют». Полагаем, что и воскресный пройдет в соответствии с этим трендом. 

