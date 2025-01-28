Более 70 ветеранов при поддержке фонда «Пари и побеждай» приняли участие в марафоне «Дорога жизни»

26 января прошел очередной международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Благотворительный фонд «Пари и побеждай» поддержал ветеранов — участников забега.



В 2025 году марафон состоялся в 56-й раз. Все маршруты мероприятия лежат на «Дороге жизни», которая стала одной из важных вех в истории страны. В 2025 году в забеге на дистанциях в 1, 5 и 42,195 километра приняли участие более 70 пожилых спортсменов в возрасте до 92 лет.

Фонд «Пари и побеждай» организовал для ветеранов спорта трансфер до старта на каждую из дистанций, а также подготовил памятные подарки и сертификаты.

«Марафон «Дорога жизни» — это яркий пример связи поколений. Мы рады поддержать ветеранов, которые доказывают, что в любом возрасте можно не просто заниматься спортом, но и достигать новых целей», — подчеркнул председатель совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев.

Самые возрастные участники получили сертификаты имени советского марафонца и жителя блокадного Ленинграда Г. И. Колгашкина, который стоял у истоков этого забега.

«Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня мы вспоминаем тех, кто открыл эту дорогу — «Дорогу жизни», и тех, кто погиб за нее. Мы вспоминаем всех и гордимся ими. Жизнь продолжается! Даже наши дети и внуки будут всегда вспоминать этот подвиг», — заявил Виктор Краснощеков, участник забега.

С помощью наград лауреаты смогут поддерживать здоровый образ жизни. В этом году сертификаты получили шесть ветеранов. Самую длинную дистанцию пробежали 80-летний Василий Хлусевич и 75-летняя Наталья Козьмова. 5 километров покорились самому возрастному участнику — 92-летнему Владимиру Павлову и Елизавете Беленковой, совсем недавно отметившей 84-летие. В забеге на 1 километр участвовали 89-летние Виктор Краснощеков и Нина Майкова.

«Чувствую себя замечательно после забега — даже бодрее, чем до. Это такой знаменательный день, такой праздник — День снятия блокады. А мой совет молодому поколению — больше двигаться и не унывать. И все обязательно будет хорошо», — поделилась Нина Майкова.

Фонд «Пари и побеждай» системно поддерживает ветеранов спорта на различных спортивных соревнованиях. В декабре были проведены биатлонная гонка «Ижевская винтовка» и лыжная гонка в Дубровицах с участием пожилых людей. Марафон «Дорога жизни» стал еще одним важным спортивным событием этой зимы.