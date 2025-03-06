Два крупных ординара принесли противоположные эмоции клиентам БК Мебет

Когда игроки хотят загрузить крупную сумму, то чаще всего используют ординары, чтобы минимизировать риски проигрыша. Сегодня мы рассмотрим два примера подобных пари:

Клиент БК Мелбет рассмотрел матч 24-го тура Французской лиги, где встречались команды верхней части турнирной таблицы. Игрок поверил, что гости смогут забить действующему чемпиону и «зарядил» 5 000 000 RUB на : «Индивидуальный тотал 2-го: Больше (0.5)» с коэффициентом 1.73. Парижане решил все вопросы уже в первом тайме, забив 4 безответных гола в ворота Лукаса Шевалье. Второй тайм также проходил под полным контролем хозяев поля, но под конец матча Хонатан Дэвид забил мяч престижа. Тем самым нападающий «Лилля» спас пари клиента БК Мелбет. Матч завершился домашней победой ПСЖ со счетом 4:1, и игроку на счет упало 8 650 000 RUB.

Во втором случае, после быстрого гола гостей в матче «Алмери» – «Аякс», клиент БК Мелбет поверил, что «Аякс» не остановится на достигнутом, взяв: «Индивидуальный тотал 2-го: Больше (2)» с коэффициентом 1.23. Игрок рискнул суммой равной 4 500 000 RUB, но мяч забитый в начале матча оказался единственным. Встреча завершилась минимальной победой гостей, и пари проиграло.

Вот так, единственный гол «Лилля» помог одному пользователю сорвать большой куш, с чем его поздравляем. А отсутствие голов в матче Эредивизи после быстрого забитого мяча, лишило игрока возможности «поднять» 5 535 000 RUB.

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