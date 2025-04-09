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18 апреля 18:53ГлавнаяНовости

PARI: «Милан» на пути к еврокубкам обыграет «Аталанту»

Аналитики ожидают крайне результативный матч
Валентин Васильев

20 апреля в рамках 33-го тура Серии А поклонников итальянского футбола ждёт большой матч: «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Аталанту». Поединок начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех. Поставить на победу «Милана» можно по коэффициенту 2.55, что соответствует примерно 38% вероятности. Успех «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.70 (около 35%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.50 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI также склоняются к успеху подопечных Сержиу Консейсау: на победу «Милана» приходится около 77% от общего объёма ставок на исход матча, почти 11% — на триумф «Аталанты» и 12% — на ничью. 

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Аналитики ожидают крайне результативный матч. Вероятность того, что «Аталанта» и «Милан» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.20. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.67. Вероятность того, что в матче будет меньше трёх забитых мячей, оценивается котировкой 2.20. Четыре гола можно взять за 2.55. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.55. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.45.

«Аталанта» и «Милан» исторически проводят довольно результативные очные матчи — в 17 их последних поединках забивалось не менее двух мячей за игру. Коэффициент на индивидуальный тотал «Милана» больше 0.5 составляет 1.23, а на тотал больше 1.5 — 2.07. Взять три мяча от «россонери» можно за 4.50

«Аталанта» в четырёх последних играх Серии А забила всего четыре мяча. Ставка на гол гостей доступна за 1.25. Вероятность того, что «Аталанта» забьёт минимум дважды, оценивается котировкой 2.18.  

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Коэффициент 9.50 аналитики дают на победу «Милана» со счётом 2:1. Ставка на победу гостей со счётом 2:1 доступна за 10.00.

«Аталанта» перед этим туром занимает третье место. Бергамаски практически выбыли из гонки за чемпионство, так как отстают от лидирующего «Интера» на десять очков. Вероятность того, что «Аталанта» сможет все-таки завоевать трофей, оценивается коэффициентом 400.00

«Милан» продолжает борьбу за еврокубки и сейчас отстаёт от заветного шестого места на пять очков. Поставить на то, что подопечные Консейсау закончат чемпионат в топ-6, можно с котировкой 5.50

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