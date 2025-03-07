Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «Ноттингем Форест»

8 марта «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 28-го тура АПЛ. Поединок пройдет в Ноттингеме и начнется в 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех «Ман Сити» — 1.90, что соответствует примерно 50% вероятности. Поставить на то, что выиграют «лесники», можно за 3.80 (около 25%). Ничья также котируется за 3.80 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Манчестер Сити». На команду Пепа Гвардиолы приходится около 90% от общего объема ставок на исход игры.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.63. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.30.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ноттингем», и «Манчестер Сити», сыграет коэффициент 1.57. Обратный исход идет за 2.35. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. На то, что счет в матче откроет команда Пепа Гвардиолы, можно поставить за 1.63. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хозяев составляют 2.40.

«Ноттингем Форест» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. От идущего вторым «Арсенала» «лесники» отстают на шесть очков. Подопечные Нуну Эшпириту Санту не могут выиграть в АПЛ на протяжении трех матчей. Они уступили «Фулхэму» (1:2), «Ньюкаслу» (3:4) и сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0). Шансы команды завершить сезон в тройке сильнейших оценили котировкой 7.00.

«Манчестер Сити» набрал 47 очков и занимает четвертое место в АПЛ. Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли два последних матча. Они победили «Тоттенхэм» в АПЛ (1:0), а в Кубке Англии оказались сильнее «Плимута» (3:1). Поставить на то, что «горожане» в этом сезоне финишируют в топ-3 чемпионата Англии, можно за 2.25.