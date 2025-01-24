Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Фенербахче» и увеличит отрыв от конкурентов в Евролиге

24 января в 23-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» встретится с «Фенербахче». Игра начнется в 22:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Олимпиакос» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.27, что соответствует примерно 76% вероятности. Триумф «Жальгириса» котируется за 3.75 (около 24%).

Клиенты PARI также верят в победу греческого клуба. На триумф «Олимпиакоса» приходится около 84% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 165 очков, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 164.5 — котируется за 1.96. В последний раз команды встречались в октябре 2024 года в рамках Евролиги. Тогда «Фенербахче» выиграл со счетом 82:71.

Если первая половина завершится победой «Олимпиакоса», сыграет ставка с коэффициентом 1.43. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 16.00. Победа «Фенербахче» в первые 20 минут матча оценивается в 3.34.

«Олимпиакос» лидирует в турнирной таблице с 16 победами в 22 встречах и лучшей в лиге разницей очков (+131). Греческая команда при этом идет в Евролиге на серии из семи выигранных матчей подряд. «Олимпиакос» считается главным претендентом на победу в турнире. Поставить на то, что команда выиграет Евролигу, можно с коэффициентом 3.50.

«Фенербахче» — главный преследователь «Олимпиакоса»: турецкий коллектив идет на втором месте в таблице и отстает от конкурента лишь на две победы. Подопечные Шарунса Ясикявичуса выиграли четыре матча подряд. Если «Фенербахче» станет победителем Евролиги в этом сезоне, сыграет ставка за 8.00.