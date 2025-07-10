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11 июля 16:57ГлавнаяНовости

Букмекеры отреагировали на включение Оренбурга в состав РПЛ

«Торпедо» - вниз, «Оренбург» - вверх
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Оренбурга"
Источник: официальный сайт "Оренбурга"

В четверг, 10 июля, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил из состава участников сезона-2025/26 в РПЛ московское «Торпедо». На следующий день бюро исполкома РФС постановило заменить автозаводский клуб в РПЛ «Оренбургом», который покинул элитный класс весной по спортивному принципу.

Таким образом, в первом летнем туре бронзовому призеру Премьер-лиги и обладателю Кубка России ЦСКА придется встретиться не с земляками-торпедовцами, а с оренбуржцами. Букмекерские конторы оперативно внесли изменения в краткосрочные и долгосрочные прогнозы на чемпионат страны.

Так, БК PARI оценила вероятность победы команды Владимира Слишковича после неожиданного возвращения в РПЛ коэффициентом 5.10. Ничья в Оренбурге в ближайший уикенд котируется за 4.15, успех армейцев - за 1.62. Учитывая, что «Оренбург» уже морально и не только готовился к выступлению в Лиге PARI, не такой уж и большой разброс коэффициентов. 

В линии на итоги сезона аналитики предсказуемо определили оренбуржцев в разряд аутсайдеров - наряду с «Сочи», «Акроном», «Балтикой», «Пари НН» и махачкалинским «Динамо». Вероятность чемпионства всех этих клубов сейчас оценивается красноречивым коэффициентом 1000.00. Дополнительные линии на вылет из Премьер-лиги будут сформированы позже.

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Московское «Торпедо» решением бюро исполкома РФС включено в состав Лиги PARI.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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