Волгоград принимает крупнейший падел-турнир за пределами столицы — PARI Padel League VLG 2025

С 16 по 18 мая Волгоград станет ареной главного падел-события весны — PARI Padel League VLG 2025! Более 100 участников из разных городов России сразятся в пяти категориях за призовой фонд 500 000 рублей и подарки от партнеров. Турнир пройдет при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Первый в своем роде

Это первый турнир категории А, который пройдет вне Москвы и Санкт-Петербурга, — знаковое событие для всего падел-сообщества России. Еще одна новинка: соревнования впервые пройдут сразу на трех площадках города:

* «Арена-Теннис» — матчи категории А;

* Locos Padel — групповой этап С и весь плей-офф B и C;

* «Теннисия» — старт категории B.

Кто участвует?

На кортах — как начинающие энтузиасты, так и лучшие игроки страны. В категории А победители получат по 1000 рейтинговых очков Федерации падела России, в В — 250 очков, в С — 100. Соорганизатор турнира — Федерация падела России.

Спорт во имя добра

Фонд «Пари и побеждай» продолжает объединять спорт и добрые дела. В дни турнира пройдет сбор пластиковых бутылок и крышек совместно с АНО «Чистое будущее». А за каждый удар por tres и por quatro на корте фонд переведет 2000 рублей в поддержку экологических инициатив в Волгограде и Волжском.

Кофе, падел и вечеринка

* 17 мая утром — кофе-рейв с So So Coffee, чтобы зарядиться энергией перед матчами.

* 18 мая в 21:00 — финальная вечеринка в Lu с эксклюзивным меню, созданным специально для участников турнира.

Партнеры

Соревнования поддерживают: PDL, Tennis-World, Padel4u, Varlion, Biarritz, «Эконекс», «Бери Бетон», «Энергохолдинг», Afanasiev Man, Grass, Rooms English school, Global Chemical, Select, Lemonade, «Сады Придонья», «Жемчужина», «Лазурит», «Альфа Страхование», Cascade, «Бутик Букет», Red Grill, «Стандарт».

7/6 предоставит официальные мячи и футболки, а издание «Спортс» — информационную поддержку.

PARI Padel League VLG 2025 — это не просто турнир. Это драйв, спорт, единство и вклад в лучшее будущее.

Волгоград, готовься — падел идет!