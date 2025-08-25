Топовые спортсмены сразились на турнире по паделу в рамках ПАРИ ФЕСТ

22–23 августа в Нижнем Новгороде прошел музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ. Он стал главным культурным событием города. Ивент оказался точкой притяжения для ярких, талантливых и креативных людей, которые вместе создали уникальную атмосферу. Одним из событий спортивной программы был турнир по паделу, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из крупнейших клубов Москвы.

Соревнования прошли 23 августа на Стрелке. Современное спортивное пространство с вечерним освещением и видом на слияние рек Оки и Волги открылось в начале августа.

На ПАРИ ФЕСТ Padel Cup выступили восемь топовых пар, представлявших самые крупные падел-клубы Москвы и яркие комьюнити. На протяжении восьми часов спортсмены сражались за призовой фонд турнира в размере 1 000 000 рублей.

В финальном матче Максим Колобов и Хулио Лаутаро из клуба Lunda переиграли Алексея Головачева и Даниэля Литвинова (Moscow PDL) и стали обладателями главного приза в 400 000 рублей. Третье место досталось Магомеду Зугумову и Павлу Лаврикову (Министерство Падела Москвы).

«Безусловно, рад. Деньги — это, конечно, здорово, но мы играем в падел не ради денег, а ради эмоций. Это самое главное. Сегодня мы играли не только за себя — играли за клуб, поэтому вдвойне приятно выиграть», — поделился радостью Максим Колобов.

ПАРИ ФЕСТ прошел во второй раз. На этот раз темой мероприятия стал «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений». Жители и гости Нижнего Новгорода ждали фестиваль с нетерпением — билеты были распроданы заранее. Территория ивента стала еще больше, а посетили фестиваль более 15 тысяч человек.