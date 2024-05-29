PARI и «Амкал» предложили болельщикам угадать авторов новой формы. Победители получат фрибеты

В апреле букмекерская компания PARI и медиафутбольный клуб «Амкал» объявили о старте дизайн-битвы со Студией Артемия Лебедева. Партнеры запустили проект, в ходе которого для команды Германа El Classico разработали несколько вариантов формы: от студии, от самого «Амкала», от дизайнеров PARI и от болельщиков, которые прислали свои макеты.

Сейчас на сайте проекта есть четыре варианта формы. С 29 мая по 6 июня все желающие могут угадать, где чей макет. Первые 1000 человек, которые верно определят авторов дизайна (Cтудия Лебедева, «Амкал», PARI или болельщик), получат фрибеты по 1000 рублей.

Автора лучшего дизайна от болельщиков уже выбрали члены экспертного жюри, в состав которого вошли представители «Амкала» и PARI. Победитель получит суперпризы от всех организаторов: MacBook Pro от PARI, «Рельсус голд» от Cтудии Лебедева и новую форму «Амкала».

Алексей Левинский, директор по спортивному маркетингу PARI:

«Мы получили очень много крутых вариантов формы от болельщиков. Спасибо всем участникам! В честной борьбе победил лучший, и уже 6 июня мы назовем его имя».

Герман El Classico Попков, президент «Амкала»:

«Мы получили кучу топовых вариантов для нашей новой формы, изучили все идеи. Они креативные, стильные, некоторые странные или даже кринжовые, но все очень интересные! Особенный респект тем, кто делал классное описание и старался оставить на форме множество отсылок. Пусть победит сильнейший!»

6 июня члены жюри выберут окончательный дизайн новой формы «Амкала» и подведут итоги проекта. Кроме того, они покажут, кому принадлежит тот или иной дизайн. Также станет известно, какой вариант предложила Студия Лебедева.

Начало истории с формой и непростые переговоры с самой известной студией дизайна в России — в анонсирующем ролике о проекте.