Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2

19 августа стартует турнир FISSURE Universe: Episode 6 по Dota 2. В первый день группового этапа зрителей ждет битва двух фаворитов ивента — PARIVISION и Team Liquid. Аналитики букмекерской компании PARI полагают , что команды разделят очки в матче. Серия в формате best-of-2 стартует в 15:00 по московскому времени.

Team Liquid выиграла три последних матча против PARIVISION с общей статистикой по картам 7:0. Поставить на победу составу Nisha можно с коэффициентом 3,65. На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 2,00. Взять победу команды из СНГ можно за 3,55.

PARIVISION не выступала на официальных турнирах месяц — с тех пор как заняла третье место на EWC. Вероятность того, что коллектив не проиграет в дебютном матче на FISSURE Universe, оценивается котировкой 1,30. Взять индивидуальный тотал фрагов команды из СНГ больше 47,5 можно за 1,90. Коэффициент на общий тотал фрагов в серии больше 94,5 составляет 1,87, а на тотал больше 96,5 — 2,05.

Клиенты PARI больше верят в успех состава Satanic. На победу PARIVISION приходится 39% от общего оборота пари на три исхода встречи, еще 27% — на успех Liquid и 34% — на ничью.

Самая крупная ставка на матч — 6 691 640 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех киберспортивных поединков, включив в него пари на PARIVISION с форой по картам (+1.5) за 1,26. Общий коэффициент экспресса составил 2,24.

FISSURE Universe: Episode 6 проходит в онлайне с 19 по 24 августа. На турнире выступят десять команд, в том числе восемь участников грядущего The International 2025. Призовой фонд чемпионата составит $250 тыс. PARIVISION и Team Liquid входят в тройку основных фаворитов. Поставить на то, что трофей завоюет PARIVISION, можно с котировкой 4,50. Коэффициент на чемпионство Team Liquid составляет 5,50.