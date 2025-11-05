Ведомости
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ

Бросок ценой в автомобиль
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

В сезоне 2025/26 компания FONBET совместно с КХЛ запустила акцию «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на хоккейных матчах может выиграть автомобиль Niva Legend.  

Первый внедорожник был разыгран 2 октября на матче «Динамо» и «Трактора» в Москве. Второй остановкой проекта стал город Санкт-Петербург. Участники были выбраны в приложении FONBET и на фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе Ледового дворца. Как итог: шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. 

Самый точный бросок получился у Ольги – она и забрала главный приз. Как выяснилось позже, победительница акции не только болеет за СКА, но и является хоккейной мамой. Дочка Ольги занимается хоккеем.  

«Не ожидала! В отборочном туре я выиграла билеты на матч и уже была счастлива. Когда шайба попала в цель – я сначала ничего не поняла. Услышала только как кричат трибуны и уже дальше пришло осознание, что я выиграла. Никогда не играла в хоккей, но возила дочку на тренировки. Я – хоккейная мама в прошлом. Дочка два года занималась хоккеем» – Ольга о победе в акции. 

DSC06726.jpg

Исполнить свою первую мечту могут пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Следующей точкой на карте проекта станет Екатеринбург! Именно здесь, 3 декабря на матче «Автомобилист» – «Металлург» будет разыграна следующая Niva Legend. 

Подробное расписание и условия участия в акции: best.khl.ru

Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
