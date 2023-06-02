Аналитики высоко оценили вероятность гола Месси в последнем матче за "ПСЖ"

Чемпион мира 2022 года Лионель Месси покидает “Пари Сен-Жермен”. На пресс-конференции главный тренер чемпионов Франции Кристоф Галтье прозрачно намекнул на то, что матч 38-го тура Лиги 1 с «Клермоном» станет последним для нападающего в парижской команде. По словам наставника “Барселоны” и многолетнего одноклубника Месси Хави, игрок определится со своим будущим на следующей неделе.

Таким образом, домашняя встреча “ПСЖ” с “Клермоном” на “Парк де Пренс” пройдет под знаком проводов легендарного форварда. Естественно, что Месси постарается как можно красивее проститься с парижской публикой. Аналитики букмекерских контор высоко оценили шансы Лео на 17-й гол в чемпионате.

БК «Лига Ставок» установила на этот исход коэффициент 1,69. С точки зрения экспертов, выше шансы отличиться в этом матче только у Килиана Мбаппе. Пари на гол французского нападающего принимаются с коэффициентом 1,35.

Игра “ПСЖ” - “Клермон” пройдет в субботу, 3 июня. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.