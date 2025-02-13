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13 февраля 13:07ГлавнаяНовости

Обновление программы лояльности: кешбэк для статуса Premier

Кешбэк теперь доступен не только премиум клиентам
Валентин Васильев

В букмекерской компании BetBoom обновились условия программы лояльности для клиентов статуса «Premier».
Кешбэк теперь доступен не только премиум клиентам, но и в статусе «Premier». 

Статус можно получить любому клиенту, который наберет от 125 до 5000 баллов программы лояльности. 1 балл начисляется за 1 000₽ поставленной ставки. Можно поставить всю сумму единоразово или накопить за несколько ставок. Например, 2 ставки х 500 ₽. За ставки на «Экспресс 37» 1 балл равен 2 000₽. При подсчете баллов не учитываются ставки, по которым произведен возврат, отмена или выкуп, а также ставки, рассчитанные с коэффициентом ниже 1.3. 

Сумма кешбэка зависит от статуса в программе лояльности

Premier-1 = 2%

Premier-2 = 3%

Premier-3 = 4%

Premier-4 = 5%
 

Кешбэк начисляется пользователям по понедельникам за прошлую неделю на фрибет-баланс. Кешбэк действует без пролонгации (подтверждения статуса), как у Premium клиентов компании, но длится до конца календарного месяца. 

С подробными условиями программы лояльности можно ознакомиться на странице акции.

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