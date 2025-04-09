Клиент PARI поставил более 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Астон Виллой» в 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 9 апреля, «ПСЖ» примет «Астон Виллу» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В день игры в столице Франции букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Так, сделать ставку на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Астон Виллы» в линии PARI идет за 6.50 (около 15% вероятности), а ничья оценивается котировкой 4.80 (приблизительно 20%).

Аналогичными являются ожидания букмекера и на общий исход противостояния. На выход парижан в полуфинал Лиги чемпионов установлен коэффициент 1.27 (около 75% вероятности). Шансы на успех подопечных Унаи Эмери оцениваются котировкой 3.80 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI также уверены в победе парижан как в сегодняшнем матче, так и по итогам всего четвертьфинала. В общем объеме ставок на исход встречи почти 91% приходится на победу «ПСЖ», 7% — на триумф «Астон Виллы», а около 2% сделано на ничью. Что же касается пари, заключенных на исход 1/4 финала, то на итоговый успех парижан сделано почти 100%.

По оценке аналитиков PARI, болельщики вправе ждать результативного футбола в сегодняшнем поединке. С высокой долей вероятности команды порадуют зрителей как минимум тремя забитыми мячами. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 1.53. Вероятность обмена голами в матче оценивается в 1.70, тогда как противоположный вариант доступен за 2.18. Поставить на сухую победу парижан можно с котировкой в 2.70.

Самый вероятный счет матча — победа «ПСЖ» со счетом 2:0 или 2:1. Поставить на оба события можно с коэффициентом 8.50. Минимальное преимущество парижан оценивается котировкой в 10.00. Такой же коэффициент предлагается и на ничью 1:1.

Самый вероятный автор гола в предстоящей игре — нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (1.90). Следом идут его партнеры по команде Гонсалу Рамуш (2.40) и Бредли Баркола (2.50). У англичан наибольшие шансы отличиться имеет нападающий Олли Уоткинс. Поставить на его гол можно с коэффициентом 4.00. В линии PARI также можно сделать ставку на несколько результативных действий от одного игрока. Так, вероятность того, что Уоткинс забьет или отдаст результативную передачу в матче, оценивается коэффициентом 3.65. Аналогичная ставка на Усмана Дембеле доступна с котировкой в 1.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 636 942 рубля. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, куда включил пари на выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ. По оценке аналитиков, вероятность такого исхода составляет 1.28.

Наивысшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов остается выход в финал в 2020 году. На общем этапе текущего розыгрыша парижане финишировали лишь 15-ми, из-за чего были вынуждены играть в раунде плей-офф, где одолели «Брест» с общим счетом 10:0. В 1/8 финала подопечным Луиса Энрике удалось пройти по пенальти «Ливерпуль». «Астон Вилла» имеет в своем активе один Кубок чемпионов — он был завоеван в далеком 1982 году. В текущем розыгрыше англичане смогли попасть в топ-8 общего этапа, что позволило команде Унаи Эмери начать свой путь в плей-офф сразу с 1/8 финала, где по итогам двухматчевого противостояния был переигран бельгийский «Брюгге» с общим счетом 6:1.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На данный момент «ПСЖ» считается вторым фаворитом на победу в турнире. На триумф парижан можно поставить с коэффициентом 4.00, на выход в финал — с коэффициентом 2.20. Победа «Астон Виллы» оценивается котировкой в 30.00, выход в финал — 11.00.