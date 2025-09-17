Ведомости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Аталантой» в первом туре Лиги чемпионов

Чемпион начинает защиту титула!
Валентин Васильев

17 сентября в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Аталанта». Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «ПСЖ» можно с котировкой 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Успех «Аталанты» оценивается коэффициентом 7.10 (около 14%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 5.00 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе действующего победителя Лиги чемпионов. На победу «ПСЖ» приходится 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, менее процента — на успех гостей, и 1% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, матч получится крайне результативным. Вероятность того, что команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.16. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.55. Если забито будет сразу четыре мяча, сыграет котировка 2.30. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.75. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.10.

«ПСЖ» уверенно стартовал в новом сезоне — выиграл пять последних матчей и сейчас лидирует в чемпионате Франции. В трех предыдущих играх команда Луиса Энрике суммарно забила девять мячей. Взять два гола от парижан в игре с «Аталантой» можно с котировкой 1.45. Коэффициент на три мяча от «ПСЖ» составляет 2.40. Поставить на то, что за парижан отличится Хвича Кварацхелия, можно с котировкой 2.50.

У «Аталанты» в первых трех турах Серии А две ничьи и только одна победа. Однако в последнем матче команда отправила сразу четыре мяча в ворота «Лечче». Вероятность того, что гости смогут распечатать ворота французского клуба, оценивается котировкой 1.60. Ставка на индивидуальный тотал голов «Аталанты» больше 1.5 доступна за 3.90.

В линии на точный счет самым вероятным исходом считается победа «ПСЖ» 2:0 за 8.00. Ничью со счетом 1:1 можно взять за 10.00. Коэффициент на успех гостей со счетом 2:1 составляет 21.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 600 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух матчей ЛЧ, включив в него ставку на победу «ПСЖ» за 1.45. Общий коэффициент экспресса составил 1.71.

В общем (групповом) этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь лучших пройдут в плей-офф напрямую без стыковых матчей. Вероятность того, что в топ-8 попадет «ПСЖ», оценивается коэффициентом 1.68. Котировка на аналогичный результат от «Аталанты» составляет 4.30.

