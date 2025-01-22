Чего ожидать от предстоящего матча между ПСЖ и «Манчестер Сити»?

Сегодняшний вечер порадует фанатов футбола громкой вывеской — в рамках общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ примет на домашнем стадионе «Манчестер Сити». Обе команды неожиданно расположились в нижней части таблицы. Поэтому неудачный результат может лишить один из клубов возможности сыграть в плей-офф ЛЧ. Легенды российского футбола и амбассадоры BetBoom Федор Смолов и Павел Погребняк поделились своими ожиданиями от противостояния

Есть немалая вероятность, что этот матч может решить, кто в итоге покинет ЛЧ после общего этапа. Кого хочется больше видеть в плей-офф из этих двух команд?

Смолов: «Ну, тут даже без сомнений — ПСЖ. Когда за клуб играет твой друг и соотечественник, то просто невозможно не болеть за него. Матвей Сафонов — отличный вратарь, и он может стать важным фактором в успехе ПСЖ. Чем больше наших игроков проявляют себя на таком уровне, тем лучше для всего российского футбола».

Погребняк: «Сейчас в таблице такая ситуация, что кто-то из этих двух грандов может реально не выйти в плей-офф. Это будет шоком, если учесть, сколько они потратили в январе. ПСЖ взял Хвичу, «Сити» тоже потратил больше сотни миллионов на усиление. Честно, хочется, чтобы обе команды прошли дальше, но матч решающий, и кто-то точно останется за бортом».

В этом сезоне у Сафонова и Доннаруммы практически одинаковое количество «сухих матчей», при том, что Матвей сыграл на порядок меньше игр. Стоит в такой ответственный момент все-таки доверить ворота россиянину?

Смолов: «Сложный вопрос. Несмотря на одинаковый возраст, Джанлуиджи — вратарь с мировым именем. Но если у Матвея практически те же показатели по «сухарям», но при меньшем количестве матчей, то это уже показатель его эффективности. Тем более, мы видели, как Матвей умеет вытаскивать самые сложные моменты».

Погребняк: «По вратарям тут всё понятно: в воротах будет Доннарумма. Он первый номер, плюс у него огромный опыт, а в таком матче это решает. Энрике наверняка доверит ему место в старте. Но Сафонов — красавец, его форма в ПСЖ впечатляет. Здорово видеть, как он показывает достойную игру на таком высоком уровне».

Противостояние двух адептов тики-таки - Гвардиолы и Энрике. Ожидаем скучный матч с учетом того, какая у него важность?

Смолов: «Когда встречаются такие тренеры, как Гвардиола и Энрике, скучно точно не бывает. Да, цена ошибки велика, и команды могут начать осторожно, но с такими составами сложно удержать игру в обороне. Думаю, нас ждёт атакующий футбол. Так что верю в ПСЖ и Матвея. Надеюсь, мы увидим парижан в плей-офф Лиги чемпионов!»

Погребняк: «Скучно точно не будет! Тут обе команды на победу заточены. «Сити» недавно шесть мячей отгрузил, ПСЖ тоже штампует победы. Жду атакующего футбола и голов, причём с обеих сторон».

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Коэффициенты на обе команды практически равны. BetBoom дает 2.4 на победу ПСЖ и 2.75 на «Сити». При этом, по мнению клиентов BetBoom команда Гвардиолы — явный фаворит встречи. Более 85% пользователей поставили на выигрыш «Манчестер Сити».