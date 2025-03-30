Клиенты PARI: «ПСВ» обыграет «Аякс» в 27-м туре Эредивизи

30 марта «ПСВ» сыграет с «Аяксом» в рамках 27-го туре Эредивизи. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйдховене и стартует в 15:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «ПСВ». Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.68, что соответствует 56% вероятности. Заключить пари на успех «Аякса» можно за 4.40, с таким же коэффициентом можно поставить на ничью. Вероятность этих исходов составляет примерно 22%.

Клиенты PARI также считают, что красно-белые окажутся сильнее. 72% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «ПСВ». 22% сделано на «Аякс» и 6% — на ничью.

Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.52, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.55. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.55. Если же каждая из команд забьет по два и более гола, сыграет ставка за 4.05.

Наиболее вероятными результатами встречи считаются победа «ПСВ» со счетом 2:1, либо ничья со счетом 1:1. Оба этих исхода котируются в линии PARI за 9.00.

«ПСВ» победил в трех из пяти прошлых матчей с «Аяксом», однако последняя встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу «аяксидов». Предстоящая игра будет иметь гораздо большее значение, чем противостояние в 11-м туре. На данный момент красно-белые остаются единственной командой, способной побороться с «Аяксом» за чемпионский титул. Отставание «ПСВ» составляет шесть очков, поэтому в случае поражения они практически наверняка могут потерять шансы на сохранение титула чемпиона страны.