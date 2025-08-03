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3 августа 11:37ГлавнаяНовости

«ПСВ» возьмет Суперкубок Нидерландов в матче с «Гоу Эхед Иглз», считают в PARI

Разница в уровне команд очевидна. Но вдруг сюрприз?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

3 августа «ПСВ» сыграет с «Гоу Эхед Иглз» в матче за Суперкубок Нидерландов. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «ПСВ». Ставки на победу действующего чемпиона Эредивизи принимаются по коэффициенту 1.27, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех «Гоу Эхед Иглз» можно за 10.00, ничья в основное время котируется за 6.20. Вероятности этих исходов составляют примерно 10% и 15%.

Практически все клиенты PARI ставят на красно-белых. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «ПСВ».

Аналитики ожидают, что в матче будет забито минимум четыре гола. Поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 3.5 — с коэффициентом 2.00.При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.67. Если же оба коллектива забьют по два и более раза, сыграет ставка за 4.70.

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Наиболее вероятным исходом матча считается победа «ПСВ» со счетом 2:1 или 3:1. Оба этих результата котируются в линии PARI за 10.00.

«ПСВ» — наиболее титулованный клуб в истории Суперкубка Нидерландов. Красно-белые выигрывали этот трофей 14 раз, однако в прошлом году уступили его «Фейеноорду».

Для «Гоу Эхед Иглз» 2025 год стал лучшим в истории клуба. Команда впервые завоевала Кубок Нидерландов, обыграв «АЗ Алкмар» в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время завершилось со счетом 1:1).

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