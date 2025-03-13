PARI открыла линию на турнир «ПАРИ ПУБГЕРЫ 2.0» с Recrent и другими популярными стримерами

Букмекерская компания PARI представила линию на медиатурнир «ПАРИ ПУБГЕРЫ 2.0» по PUBG. Пользователи смогут поставить не только на итогового чемпиона ивента, но и на победителя в отдельных парах. Турнир пройдет 14 марта онлайн. В нем примут участие 25 команд, которые будут бороться за призовой фонд в размере 3 000 000 рублей.

Ивент будет проведен совместно с известным стримером и амбассадором PARI Дмитрием Recrent Осинцевым и другими контент-мейкерами и киберспортсменами. Среди участников «ПАРИ ПУБГЕРЫ 2.0» будут Golovach Team, Team Evelone, Team Mokrivskiy, Team PCH3LK1N и другие составы с популярными стримерами. Главным фаворитом ивента, по оценкам аналитиков, станет Team Stanyyy.

В турнире «ПАРИ ПУБГЕРЫ 2.0» примут участие и пользователи PARI. Из них были сформированы две команды PARI DUDES. Все пользователи, подавшие заявку на турнир, также будут участвовать в розыгрыше призов от PARI, даже если они не попали в итоговые составы PARI DUDES. Им могут достаться внутриигровая валюта, боевые пропуски, игровые девайсы и многое другое.

«ПАРИ ПУБГЕРЫ 2.0» стартует 14 марта в 16:00 по московскому времени. Трансляция турнира будет проходить на официальном канале Recrent на Twitch, а также на каналах других участников ивента.