Клиенты PARI уверены в победе «Реала» над «Олимпиакосом» в Евролиге

16 января в 22-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги мадридский «Реал» встретится с «Олимпиакосом». Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Реал» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.72, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Олимпиакоса» котируется за 2.12 (около 44%).

Клиенты PARI также верят в победу «королевского клуба». На победу «Реала» приходится около 92% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 170 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 169.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в октябре 2024 года в рамках Евролиги. Тогда «Олимпиакос» победил со счётом 79:69.

Если первая половина завершится победой «Реала», сыграет ставка с коэффициентом 1.74. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Олимпиакоса» в первые 20 минут матча оценивается в 2.37.

«Реал» по итогам 21 тура идет на шестом месте в таблице Евролиги. «Сливочные» начали сезон неудачно и часто теряли очки. Но сейчас команда возвращает былую форму и уже победила в девяти из последних десяти матчей в турнире. Поставить на чемпионство «Реала» в Евролиге можно с коэффициентом 10.00.

«Олимпиакос» лидирует в таблице. Греческий клуб также находится в отличной форме и идет на серии из шести побед подряд в Евролиге. «Олимпиакос» считается главным претендентом на титул. Если греки завоюют кубок, сыграет ставка за 4.00.