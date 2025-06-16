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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 июня 14:08ГлавнаяНовости

РФБ и FONBET заключили новое соглашение о сотрудничестве

Российская Федерация Баскетбола и букмекерская компания FONBET продлили партнёрский договор ещё на два года.
Руслан Ипполитов

Соответствующее соглашение о совместном развитии баскетбола по всей стране было подписано между сторонами на полях Петербургского международного экономического форума 2025, который проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.

Первый букмекер является титульным партнёром РФБ с 2023 года. В рамках нового соглашения FONBET продолжит интегрироваться в наименования соревнований, проводящихся под эгидой Федерации — мужскую Суперлигу и Высшую лигу, женские Премьер-лигу, Высшую лигу, Суперлигу и Кубок России. Кроме того, договор подразумевает реализацию различных спонсорских опций и активностей в рамках сотрудничества со всеми сборными командами России.

Андрей Кириленко, Президент Российской Федерации Баскетбола:

— Рады продлить наше партнёрство с FONBET. За два года активного взаимодействия нам удалось реализовать важные задачи — улучшить организацию матчей, повысить зрелищность и сделать баскетбол ещё более доступным и популярным видом спорта. Не остаются без внимания и социальные проекты — например, «ДоброFON», поддерживающий адаптивный спорт. Благодарим FONBET за надёжность и настраиваемся на новый, яркий баскетбольный сезон!

Валентин Голованов, управляющий акционер букмекерской компании FONBET:

— Компания FONBET уже два года сотрудничает с Российской Федерацией Баскетбола. Это один из наших стратегических партнёров, с которым мы вместе продуктивно работаем в направлении развития и популяризации этого вида спорта в стране. Уверены, что за время сотрудничества у нас получилось сделать баскетбол ещё более привлекательным и доступным, как для любителей, так и для профессионалов. Мы очень высоко оцениваем наше партнёрство и надеемся на успешную реализацию совместных проектов в будущем!

Букмекерская компания FONBET не первый год работает со сборной России по баскетболу, поддерживает её выступления и помогает в проведении международных матчей. FONBET является титульным партнёром Международного турнира по баскетболу «Кубок Дружбы».

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