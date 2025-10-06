Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 

4–6 октября состоялись матчи 11-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
В прошедшие выходные основное внимание болельщиков было приковано к московским дерби «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак». Оба матча получились крайне напряженными и порадовали публику большим количеством голов. Так, «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3, а ЦСКА огорчил «Спартак» (3:2).
Благодаря этим победам «армейцы» и «железнодорожники» сумели закрепиться на первом и втором местах турнирной таблицы. Замыкает первую тройку «Краснодар», уступающий «Локо» лишь по разнице мячей. В прошедшем туре «быки» сумели вернуться к победам, обыграв «Ахмат» (2:0).
На четвертом месте расположился «Зенит». Команде Сергея Семака никак не удается выйти на победную серию — в этот раз петербуржцы оступились в гостях у «Акрона», сыграв вничью 1:1. Пятое место занимает «Балтика», которая одолела махачкалинский клуб «Динамо» (2:0).
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч ЦСКА — «Спартак». На эту игру пришлось почти 26% от общего оборота ставок на события 11-го тура. Вторым по обороту стал «Акрон» — «Зенит» (около 20%), а третьим — «Динамо» — «Локомотив» (более 17%).
Меньше всего ставок в денежном выражении было на матчи «Балтика» — «Динамо» Махачкала, «Рубин» — «Крылья Советов» (2:0) и «Сочи» — «Пари НН» (2:1).
Прошедший тур в целом оказался убыточным для букмекеров, в особенности московские дерби «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак», а также матч «Балтика» — «Динамо» Махачкала. Самыми удачными для PARI были встречи «Акрон» — «Зенит» и «Оренбург» — «Ростов» (0:1).
Самый крупный выигрыш по ставкам на события 11-го тура РПЛ достался игроку, который поставил 100 000 рублей на экспресс из матчей «Алавес» — «Эльче» и ЦСКА — «Спартак». В обоих событиях он выбрал ставки на индивидуальные тоталы команд — тотал «Алавеса» больше 1 и тотал ЦСКА больше 2. Суммарный коэффициент купона составил 17.82.
Ставка на дерби доехала уже в середине первого тайма, а вот из-за матча Ла Лиги игроку пришлось понервничать — «Алавес» забил нужный мяч только на 81-й минуте. Тем не менее по итогу обе ставки сыграли и принесли игроку выигрыш в размере 1 782 000 рублей.
Другой игрок сделал смелую лайв-ставку на тотал в матче «Динамо» — «Локомотив» на сумму 100 000 рублей. Вдохновившись голом «железнодорожников» в самом начале игры, он поставил на то, что в матче будет забито минимум шесть мячей. Ставка была принята с коэффициентом 9.50. К счастью для игрока, соперники устроили настоящую перестрелку, пробив нужный тотал в конце второго тайма. Выплата клиенту составила 950 000 рублей.
Еще один игрок поставил 407 000 рублей на победу ЦСКА в матче со «Спартаком» по коэффициенту 2.95. «Армейцы» не подвели, оформив три гола уже к 18-й минуте. Красно-белые быстро собрались и ответили двумя мячами, но этого не хватило, чтобы избежать поражения — к радости игрока, который получил выплату в размере 1 200 650 рублей.
Несмотря на неудачу в Тольятти, «Зенит» остается фаворитом РПЛ, однако коэффициент на чемпионство петербуржцев вырос с 2.15 до 2.40. Основными конкурентами команды Семака по итогам прошедших туров считаются «Краснодар» и ЦСКА с коэффициентом 5.00. Для сравнения: ранее ставки на их победу принимались за 5.50 и 6.00.
Продолжает снижаться и коэффициент на победу «Локомотива». Ранее чемпионство «железнодорожников» оценивалось коэффициентом 10.00, но теперь котировки составляют 8.00. А вот коэффициент на победу «Спартака» остался без изменений — 10.00.
Не поменялся и коэффициент на чемпионство московского «Динамо» — такой итог турнира все еще оценивается котировкой 25.00. А вот коэффициент на победу «Балтики» снизился с 100.00 до 90.00.
12-й тур РПЛ пройдет с 18 по 19 октября. Главным событием станет московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА, которое состоится на домашнем стадионе «железнодорожников».