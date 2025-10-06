Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 

4–6 октября состоялись матчи 11-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

В прошедшие выходные основное внимание болельщиков было приковано к московским дерби «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак». Оба матча получились крайне напряженными и порадовали публику большим количеством голов. Так, «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3, а ЦСКА огорчил «Спартак» (3:2).

Благодаря этим победам «армейцы» и «железнодорожники» сумели закрепиться на первом и втором местах турнирной таблицы. Замыкает первую тройку «Краснодар», уступающий «Локо» лишь по разнице мячей. В прошедшем туре «быки» сумели вернуться к победам, обыграв «Ахмат» (2:0).

На четвертом месте расположился «Зенит». Команде Сергея Семака никак не удается выйти на победную серию — в этот раз петербуржцы оступились в гостях у «Акрона», сыграв вничью 1:1. Пятое место занимает «Балтика», которая одолела махачкалинский клуб «Динамо» (2:0).