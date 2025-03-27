PARI: Соболенко пройдет Паолини в полуфинале Miami Open

27 марта Арина Соболенко сыграет с Жасмин Паолини в полуфинале Miami Open. Игра пройдет на корте «Хард Рок-стэдиум» в Майами, начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко, которая разгромно победила всех предыдущих соперниц на Miami Open — пока что ни один из ее матчей не дошел до третьего сета. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.18, что соответствует 80% вероятности. Заключить пари на успех Жасмин Паолини можно за 5.20, вероятность ее выхода в финал составляет примерно 20%.

Клиенты PARI также не верят в победу итальянки. 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех Арины Соболенко.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет сыграно не менее 20 геймов. Поставить на тотал больше 19.5 можно по коэффициенту 1.80, а на тотал меньше 19.5 — по коэффициенту 2.00. При этом букмекеры считают, что Соболенко запишет на свой счет как минимум 12 геймов. Индивидуальный тотал фаворитки больше 11.5 котируется за 1.06.

Наиболее вероятным исходом встречи считается очередная победа Соболенко в двух сетах. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 1.57. Если же Арина победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.10.

Арина Соболенко встречалась с Жасмин Паолини пять раз и одержала три победы. Стоит отметить, что белоруска всегда побеждала в двух сетах, тогда как обе победы итальянки были добыты в трех сетах. В последний раз соперницы встречались в ноябре 2024 года на Итоговом турнире WTA, этот матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Соболенко.