Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 сентября 8:13ГлавнаяНовости

В Париже организаторов «Золотого мяча» призвали немедленно обратить внимание на игрока из Лиги PARI

Вручение награды уже в понедельник
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В Париже организован одиночный пикет за включение футболиста волгоградского «Ротора» Ильи Сафронова в шорт-лист номинантов на «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Как оказалось, и в Париже нашлись фанаты Ильи Сафронова, играющего за «Ротор» во втором по силам российском дивизионе — Лиге PARI. Соцсети турнира облетело видео, на котором молодой человек прошелся по столице Франции с плакатом в поддержку Сафронова. Одной из точек маршрута стал офис редакции еженедельника France Football, организующего престижную премию «Золотой мяч».

На табличке, которую нес болельщик в Париже, была надпись «Ilya Safronov deserves the Ballon d'Or» («Илья Сафронов заслуживает «Золотой мяч»). Кроме того, французский поклонник Сафронова расклеивает в Париже и плакаты с тем же призывом. Атмосфера улиц столицы Франции в преддверии вручения «Золотого мяча» передана в ролике Лиги PARI.

2С.jpg
Источник: PARI

Напомним, в Лиге PARI, которую болельщики называют Лучшей лигой мира, посчитали, что организаторы премии «Золотой мяч» незаслуженно обошли вниманием столь классный турнир и не внесли ни одного из его представителей в список номинантов на престижную награду. По итогам голосования, устроенного Лигой PARI среди болельщиков российских клубов, кандидатом от Лучшей лиги мира на «Золотой мяч» был выбран полузащитник «Ротора» Илья Сафронов.

Дополнительно Лига PARI инициировала сбор подписей на выдвижение Сафронова в шорт-лист номинантов на «Золотой мяч». Инициатива нашла отклик в сердцах российских фанатов. Болельщики продолжают активно подписывать петицию, а соцсети Ballon d’Or оказались завалены призывами обратить внимание на Сафронова. К организаторам премии обратились даже спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и блогер Luxury Girl.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2025 состоится 22 сентября в Париже. Действующий обладатель ценной награды — испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Челси» победит «МЮ» в пятом туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Челси» победит «МЮ» в пятом туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ
Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ
Новости
Герман эль Классико: В матче «Челябинска» и «Родины» обе команды точно забьют
Герман эль Классико: В матче «Челябинска» и «Родины» обе команды точно забьют
Новости
В Париже организаторов «Золотого мяча» призвали немедленно обратить внимание на игрока из Лиги PARI
В Париже организаторов «Золотого мяча» призвали немедленно обратить внимание на игрока из Лиги PARI
Новости
Петросян выиграла отбор на Олимпиаду-2026, Гуменник стал лучшим в короткой программе
Петросян выиграла отбор на Олимпиаду-2026, Гуменник стал лучшим в короткой программе
Новости
NiP — фаворит в матче с PARIVISION в плей-офф StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2, считают в PARI
NiP — фаворит в матче с PARIVISION в плей-офф StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2, считают в PARI
Новости
PARI: Falcons выбьет PaiN из плей-офф FISSURE Playground #2 по CS2
PARI: Falcons выбьет PaiN из плей-офф FISSURE Playground #2 по CS2
Новости
Петросян стала лидером после короткой программы в отборочном турнире Олимпиады-2026
Петросян стала лидером после короткой программы в отборочном турнире Олимпиады-2026
Новости
FONBET и ПФК ЦСКА продлевают соглашение до 2031 года
FONBET и ПФК ЦСКА продлевают соглашение до 2031 года
Новости
Опубликована программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Опубликована программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Новости

Новое