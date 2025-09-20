В Париже организаторов «Золотого мяча» призвали немедленно обратить внимание на игрока из Лиги PARI

В Париже организован одиночный пикет за включение футболиста волгоградского «Ротора» Ильи Сафронова в шорт-лист номинантов на «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе.

Как оказалось, и в Париже нашлись фанаты Ильи Сафронова, играющего за «Ротор» во втором по силам российском дивизионе — Лиге PARI. Соцсети турнира облетело видео, на котором молодой человек прошелся по столице Франции с плакатом в поддержку Сафронова. Одной из точек маршрута стал офис редакции еженедельника France Football, организующего престижную премию «Золотой мяч».

На табличке, которую нес болельщик в Париже, была надпись «Ilya Safronov deserves the Ballon d'Or» («Илья Сафронов заслуживает «Золотой мяч»). Кроме того, французский поклонник Сафронова расклеивает в Париже и плакаты с тем же призывом. Атмосфера улиц столицы Франции в преддверии вручения «Золотого мяча» передана в ролике Лиги PARI .

Источник: PARI

Напомним, в Лиге PARI, которую болельщики называют Лучшей лигой мира, посчитали, что организаторы премии «Золотой мяч» незаслуженно обошли вниманием столь классный турнир и не внесли ни одного из его представителей в список номинантов на престижную награду. По итогам голосования, устроенного Лигой PARI среди болельщиков российских клубов, кандидатом от Лучшей лиги мира на «Золотой мяч» был выбран полузащитник «Ротора» Илья Сафронов.

Дополнительно Лига PARI инициировала сбор подписей на выдвижение Сафронова в шорт-лист номинантов на «Золотой мяч». Инициатива нашла отклик в сердцах российских фанатов. Болельщики продолжают активно подписывать петицию, а соцсети Ballon d’Or оказались завалены призывами обратить внимание на Сафронова. К организаторам премии обратились даже спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и блогер Luxury Girl.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2025 состоится 22 сентября в Париже. Действующий обладатель ценной награды — испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.