Клиенты PARI: «Салават Юлаев» одержит первую победу над «Ак Барсом» в сезоне

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у «Салавата Юлаева» чуть больше шансов на победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.40, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать триумф казанцев можно по коэффициенту 2.65 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.90 (24%). Победа «Салавата Юлаева» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.83 (52%). Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 1.97 (48%).

Клиенты PARI верят в успех хозяев арены. На победу «Салавата Юлаева» приходится около 58% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 37% сделано в пользу казанцев, еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 81% на 19% в пользу уфимцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.40, по буллитам — за 7.20. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если казанцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80.



«Салават Юлаев» и «Ак Барс» уже встречались в 2025 году дважды, оба раза сильнее оказывались казанцы — 5:1, 4:3. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в этом году получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.58. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.30.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «Салавата Юлаева». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.85. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Ак Барса» котируется за 1.95.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

Один из клиентов поставил 200 000 рублей на то, что команды забьют на двоих не менее пяти голов, по коэффициенту 1.70.

«Ак Барс» одержал 35 побед и потерпел 18 поражений в текущем сезоне. Казанцы занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. Статистика «Салавата Юлаева» скромнее: 34 победы и 19 поражений. Уфимцы идут на третьем месте в той же зоне.

Вероятность того, что «Ак барс» станет лучшим клубом Восточной конференции, оценили в 3.30. Казанцы — фавориты в этом противостоянии, считают аналитики. Победа «Салавата Юлаева» на Востоке котируется за 3.80. Шансы обоих клубов выиграть Кубок Гагарина оцениваются одинаковым коэффициентом 12.00.