Клиент PARI поставил 500 000 рублей на Синнера в матче с Алькарасом

18 августа Янник Синнер встретится с Карлосом Алькарасом в финале Цинциннати Мастерс. Матч пройдет на корте комплекса Lindner Family Tennis Center в Цинциннати, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Янника Синнера. Ставки на победу итальянца принимаются с коэффициентом 1.60, что соответствует 60% вероятности. Заключить пари на успех Карлоса Алькараса можно за 2.45, вероятность его триумфа составляет примерно 40%.

Клиенты PARI в основном также ждут победы Синнера. 79% от общего объема ставок на исход матча приходится на итальянского спортсмена. Один из игроков поставил на фаворита 500 000 рублей по коэффициенту 1.65. Если первая ракетка мира оправдает свой статус, выплата беттору составит 825 000 рублей.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют как минимум 23 гейма. Поставить на тотал больше 22.5 можно с коэффициентом 1.68, а на тотал меньше 22.5 — с коэффициентом 2.05.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Янника Синнера в двух сетах. Заключить пари на такое развитие событий можно по коэффициенту 2.54.

Любопытно, что в личных встречах спортсменов лидирует Алькарас — испанец победил в девяти из четырнадцати матчей с Синнером. Тем не менее прошлая встреча соперников в финале Уимблдона завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.

Янник Синнер вышел в финал после побед над Даниэлем Элахи Галаном (6:1, 6:1), Габриэлем Диалло (6:2, 7:6(6)), Адриано Маннарино (6:4, 7:6(4)), Феликсом Оже-Альяссимом (6:0, 6:2) и Теренсом Атманом (7:6(4), 6:2). В свою очередь, Карлос Алькарас обыграл Дамира Джумхура (6:1, 2:6, 6:3), Хамада Меджедовича (6:4, 6:4), Луку Нарди (6:1, 6:4), Андрея Рублева (6:3, 4:6, 7:5) и Александра Зверева (6:4, 6:3).