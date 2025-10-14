Ведомости
14 октября 17:17

В БЕТСИТИ рассчитали все ставки на ничью в матче СКА — «Автомобилист» как выигрышные

Последствия скандала
Руслан Ипполитов

В понедельник, 13 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги случился скандал. Решающая шайба в домашней игре санкт-петербургского СКА против екатеринбургского «Автомобилиста», влетела через дырку в сетке ворот и была засчитана ошибочно. В итоге хозяева льда одержали победу со счетом 2:1.

В БЕТСИТИ посчитали, что справедливый итог этой встречи — ничья, поэтому засчитает за выигрыш все ставки на ничью в основное время в этом матче. При этом все выплаты за ставку на победу СКА остаются в силе. 

После игры Департамент судейства КХЛ принес извинения командам и болельщикам за этот эпизод, а также пожизненно дисквалифицировал судью, который отвечал за просмотр видеоповторов.

Новое