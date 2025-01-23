Клиенты PARI: СКА впервые в этом сезоне КХЛ победит московское «Динамо»

23 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «армейцев» Петербурга. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу москвичей можно по коэффициенту 3.10 (или 31%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.65 (57%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.20 (43%).

Клиенты PARI верят в успех команды с берегов Невы. На победу СКА приходится около 73% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 20% сделано в пользу москвичей, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов зафиксировано соотношение 78% на 22% в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.40. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 10.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если динамовцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.70.

СКА и «Динамо» встречались в этом сезоне дважды, оба раза побеждали бело-голубые — 4:2, 5:4. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.70.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Петербурга. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Динамо» котируется за 2.00.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.25. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей на то, что «Динамо» забросит более трех шайб, по коэффициенту 2.70.

«Динамо» одержало 28 побед и потерпело 18 поражений в текущем сезоне. Бело-голубые идут на пятом месте в Западной конференции КХЛ. Статистика СКА скромнее: 26 побед и 20 поражений. Петербуржцы занимают шестую строчку в той же зоне.

Если хоккеисты СКА станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 6.50. Петербуржцы — вторые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.50). Победа «Динамо» в Кубке котируется за 10.00.