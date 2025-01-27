Клиенты PARI ставят на «Спартак» в дерби с ЦСКА в рамках КХЛ

27 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев отпраздновать успех чуть выше. На победу команды Алексея Жамнова в основное время можно поставить за 2.20. Это примерно 44% вероятности. Коэффициент на триумф ЦСКА по итогам трех периодов составляет 3.10 (около 31%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.00 (приблизительно 25%).

Котировки на победу красно-белых с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.68. На итоговый успех «армейцев» можно сделать ставку с коэффициентом 2.20.

Клиенты PARI верят в успех спартаковцев в основное время матча. На победу команды Алексея Жамнова приходится около 55% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 39% сделано на триумф ЦСКА, еще приблизительно 6% — на ничью.



На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 78% на 22% в пользу красно-белых.

Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.85. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.95. Взять победу хозяев с нулевой форой можно с коэффициентом 1.63. Аналогичная котировка на ЦСКА составляет 2.25.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 5.19 и включил в него пари на победу «Спартака» в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.15.

«Спартак» выиграл 28 из 47 матчей, красно-белые идут четвертыми в Западной конференции. Команда Алексея Жамнова в своем последнем матче обыграла лидера регулярного чемпионата — «Локомотив» (4:2). Сделать ставку на то, что спартаковцы выиграют Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 10.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 5.50. Вероятность того, что подопечные Жамнова станут лучшим клубом Западной конференции, оценили в 14.00.

У ЦСКА 27 побед в 47 играх регулярного чемпионата и пятая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда Ильи Воробьева свой последний матч проиграла «Северстали» (4:5). Шансы «армейцев» стать чемпионами в этом сезоне оценили в 7.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 4.00. Вероятность того, что ЦСКА выиграет Западную конференцию, — 14.00.

Команды уже встречались в 2025 году. 13 января на своем льду победу со счетом 4:2 одержал ЦСКА. В текущем сезоне соперники ранее провели еще четыре встречи. Первые три из них выиграл «Спартак» (4:2, 3:2 ОТ, 2:1). Последний очный поединок в 2024 году взяли «армейцы» (4:2).