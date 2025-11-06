Ведомости
6 ноября 11:33ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Дерби обещает быть результативным

6 ноября «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у «Спартака» больше шансов на успех. Ставки на победу красно-белых принимаются по коэффициенту 2.03, что соответствует 49% вероятности. Поставить на успех «Локомотива» можно за 3.85, а на ничью — за 3.60. Эти котировки выражают вероятности 25% и 26%.

Ставки клиентов PARI распределились достаточно равномерно. 53% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Спартака», 42% сделано на «Локомотив» и 5% — на ничейный исход. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на то, что гости не проиграют и в матче будет забито минимум три гола, по коэффициенту 3.75. Ставка вошла в экспресс из семи событий с общим коэффициентом 13.60. В случае успеха выплата клиенту составит 1 360 000 рублей.

Поставить на проход красно-белых в следующий этап турнира можно с коэффициентом 1.85, аналогичная ставка на «железнодорожников» доступна за 1.98. На этом рынке 63% от всего оборота приходится на «Спартак» и 37% — на «Локомотив».

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.07. При этом букмекеры считают, что в матче отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.63.

«Спартак» завершил групповой этап на первом месте в группе С, тогда как «Локомотив» финишировал вторым в группе D, уступив первенство ЦСКА. Аналитики PARI считают, что красно-белые имеют неплохие шансы взять Кубок России — ставки на их триумф принимаются по коэффициенту 5.50. Если же трофей достанется «Локомотиву», сыграет пари за 10.00.

