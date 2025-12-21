PARI: Team Spirit вновь победит PARIVISION и пройдет в гранд-финал DreamLeague Season 27 по Dota 2

21 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 пройдут заключительные матчи. Второй участник гранд-финала определится в поединке Team Spirit и PARIVISION. Серия в формате best-of-3 стартует в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit. По ходу турнира состав Yatoro уже дважды встречался с PARIVISION и победил в обоих случаях. Поставить на то, что Spirit вновь окажется сильнее, можно с котировкой 1.70. Предыдущий очный поединок команд завершился победой Spirit со счетом 2:0. На аналогичный счет в грядущем матче аналитики дают 2.90. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-5.5) составляет 1.85. Поставить на то, что общий тотал фрагов в серии составит больше 112.5, можно с котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83.

PARIVISION в плей-офф турнира уже успела обыграть Falcons, OG и Xtreme Gaming. Поставить на то, что ростер Satanic возьмет реванш у Spirit, можно с котировкой 2.15. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.00. Последние семь карт с участием PARIVISION в плей-офф получились достаточно сухими — ни в одной из них не было более 42.5 фрагов. На тотал фрагов меньше 44.5 на первой карте грядущей серии можно поставить с коэффициентом 2.07. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83.