Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 декабря 10:30ГлавнаяНовости

PARI: Team Spirit вновь победит PARIVISION и пройдет в гранд-финал DreamLeague Season 27 по Dota 2

Коэффициенты и ставки на игру
Валентин Васильев

21 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 пройдут заключительные матчи. Второй участник гранд-финала определится в поединке Team Spirit и PARIVISION. Серия в формате best-of-3 стартует в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit. По ходу турнира состав Yatoro уже дважды встречался с PARIVISION и победил в обоих случаях. Поставить на то, что Spirit вновь окажется сильнее, можно с котировкой 1.70. Предыдущий очный поединок команд завершился победой Spirit со счетом 2:0. На аналогичный счет в грядущем матче аналитики дают 2.90. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-5.5) составляет 1.85. Поставить на то, что общий тотал фрагов в серии составит больше 112.5, можно с котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83.

PARIVISION в плей-офф турнира уже успела обыграть Falcons, OG и Xtreme Gaming. Поставить на то, что ростер Satanic возьмет реванш у Spirit, можно с котировкой 2.15. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.00. Последние семь карт с участием PARIVISION в плей-офф получились достаточно сухими — ни в одной из них не было более 42.5 фрагов. На тотал фрагов меньше 44.5 на первой карте грядущей серии можно поставить с коэффициентом 2.07. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости

Новое