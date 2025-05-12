Клиент PARI поставил 120 000 рублей на выход «Спартака» в Суперфинал Кубка России по футболу

В четверг, 15 мая, в финале Пути регионов Кубка России по футболу между собой сыграют «Спартак» и «Ростов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, явным фаворитом сегодняшней встречи считается московский клуб. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.80, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф «Ростова» в линии PARI оценивается котировкой 5.50 (около 18% вероятности), тогда как ничья в матче доступна за 3.60 (приблизительно 27%).

Что же касается шансов команд на выход в Суперфинал, то здесь позиции красно-белых выглядят еще более прочно. Поставить на итоговый проход «Спартака» можно за 1.40 (около 68% вероятности). Аналогичная ставка на «Ростов» доступна по коэффициенту 2.95 (примерно 32%).

Клиенты PARI и вовсе считают «Спартак» безоговорочным фаворитом противостояния. В общем объеме ставок на исход сегодняшнего матча 91% приходится на победу москвичей, в то время как на «Ростов» сделано лишь 7%. Еще 2% приходится на ничью в матче. Что же касается прохода одной из команд в Суперфинал Кубка России, то доля «Спартака» составляет 94%.

Аналитики букмекерской компании PARI сдержаны в своих оценках результативности сегодняшнего матча. Так, поставить на то, что во встрече будет забито менее трех мячей, можно по коэффициенту 1.80. Если же команды сумеют пробить тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.02. Вероятность обмена голами котируется за 1.93, обратный вариант оценен котировкой 1.87.

Самый ожидаемый счет предстоящего матча — ничья 1:1. Этот исход оценивается котировкой 6.50. Победы «Спартака» 1:0 и 2:0 доступны за 7.00 и 8.00 соответственно. Нулевая ничья также оценивается котировкой 8.00.

Самым вероятным автором забитого мяча считается форвард москвичей Манфред Угальде. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2.30. Следом также идут спартаковцы Ливай Гарсия (2.50) и Эсекьель Барко (2.70). У ростовчан наибольшие шансы отличиться у нападающего Николая Комличенко. Соответствующая ставка доступна за 3.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий, в который включил и пари на проход «Спартака» в следующий этап турнира за 1.40. Общий коэффициент экспресса составил 44.85. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 5 миллионов рублей.

В текущем розыгрыше Кубка России «Спартак» без особых проблем выиграл свою группу, в которой также выступали московское и махачкалинское «Динамо», а также самарские «Крылья Советов». После в четвертьфинале Пути РПЛ москвичи по сумме двух встреч уступили своему сегодняшнему сопернику, «Ростову», с общим счетом 1:3. В Пути регионов «Спартак» оказался сильнее «Акрона» (3:2 по сумме двух встреч), «Урала» (3:0) и московского «Динамо» (2:1).

Ростовчане заняли вторую строчку в группе с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом», после чего в плей-офф после победы над «Спартаком» уступили в полуфинале Пути РПЛ «Зениту» с общим счетом 0:3. Затем в Пути регионов «Ростов» одолел «Локомотив» (2:0).

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Кубка России. На данный момент фаворитом турнира после одержанной накануне победы над «Зенитом» является ЦСКА — поставить на победу «армейцев» можно с коэффициентом 1.75. Следом идет московский «Спартак». Вероятность успеха подопечных Деяна Станковича оценивается котировкой 2.50. «Ростов», по оценке экспертов, считается аутсайдером турнира. Победа южан оценивается аналитиками котировкой 9.00.