Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

21 апреля в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ встретятся «Спартак» и «Салават Юлаев». Игра пройдет в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Пока счёт в серии 3:2 в пользу красно-белых.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда чуть выше. На победу команды Алексея Жамнова в основное время можно поставить за 2.35. Это примерно 42% вероятности. Коэффициент на успех «Салавата Юлаева» по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 35%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу москвичей с учетом овертайма составляют 1.78. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.03.

Клиенты PARI верят в победу хозяев льда в основное время. На успех «Спартака» приходится около 73% от общего объема ставок на рынке исхода основного времени встречи. Примерно 13% сделано на «Салават Юлаев», еще приблизительно 14% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 77% на 23% в пользу подопечных Алексея Жамнова.

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдет «Спартак», предлагают коэффициент 1.30, а шансы команды Виктора Козлова оценили в 3.55. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 1.95.

Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.75. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 2.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 188 500 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на то, что в матче будет меньше шести шайб (ТМ 5.5), с коэффициентом 2.10.

Счет в серии после трех матчей 3:2 в пользу москвичей. Уфимцы выиграли первую встречу (4:1), затем красно-белые трижды оказались сильнее (5:4 ОТ, 4:2, 6:2), а в пятом матче «Салават Юлаев» смог сократить отставание (4:3 ОТ). Шансы спартаковцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 8.00, а на выход москвичей в финал предлагают котировку 3.70.



Сделать ставку на итоговое чемпионство «Салавата Юлаева» можно за 22.00. Вероятность выхода команды Виктора Козлова в финал оценили в 12.00.