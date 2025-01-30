Клиенты PARI: «Спартак» обыграет СКА в основное время в КХЛ

30 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и петербургским СКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у красно-белых чуть больше шансов на победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.40, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу петербуржцев можно по коэффициенту 2.55 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех спартаковцев в основное время матча. На победу команды Алексея Жамнова приходится около 61% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 34% сделано на триумф СКА, еще приблизительно 5% — на ничью.

Однако на рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 62% на 38% в пользу команды с берегов Невы.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 11.00. Если армейцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.20.

«Спартак» и СКА встречались в этом сезоне два раза. В первом матче сильнее оказались петербуржцы — 5:2, а после реванш взяли красно-белые — 5:0. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.20.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Москвы. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.85. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов СКА котируется за 1.90.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья или вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 141 920 рублей на СКА с форой (0) по коэффициенту 2.00.

«Спартак» одержал 29 побед и потерпел 19 поражений в текущем сезоне. Красно-белые занимают третье место в Западной конференции КХЛ. Статистика СКА скромнее: 28 побед и 21 поражение. «Армейцы» идут на шестом месте Запада.

Если хоккеисты «Спартака» станут победителями Западной конференции, сыграет ставка за 20.00. Красно-белые — вторые в списке фаворитов на победу в конференции. Спартаковцы уступают только «Локомотиву» (1.04). Победа СКА на Западе котируется за 35.00. Шансы «Спартака» и СКА завоевать Кубок Гагарина оцениваются коэффициентами 9.00 и 6.50 соответственно.