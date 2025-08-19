Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»

16–18 августа состоялись матчи пятого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главным событием тура стала встреча «Спартака» с «Зенитом», которая прошла на «Лукойл Арене». Команда Сергея Семака отчаянно пыталась набрать очки, но хозяева не планировали сдаваться без боя. В итоге соперники дважды обменялись голами и покинули поле при счете 2:2, сильно отстав от других топов российского чемпионата.

«Локомотив» едва не уступил лидерство в турнирной таблице после сложного матча с «Балтикой». Калининградцы забили в самом начале встречи и долго удерживали преимущество, но «железнодорожники» все же смогли свести игру вничью на последних минутах.

А вот «Краснодар» набирает ход — в воскресенье «быки» разгромили «Сочи» (5:1) и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. Теперь они отстают от «Локо» всего на одно очко. Кроме того, игра с соседями позволила краснодарцам зафиксировать лучший показатель разницы мячей в чемпионате.

ЦСКА провел зрелищное дерби с «Динамо», одержав победу со счетом 3:1. Это позволило «армейцам» выйти на третье место в турнирной таблице. На четвертой строчке расположился «Рубин», который одолел «Ростов» (1:0), а замыкает пятерку лидеров «Балтика».