Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»

16–18 августа состоялись матчи пятого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Главным событием тура стала встреча «Спартака» с «Зенитом», которая прошла на «Лукойл Арене». Команда Сергея Семака отчаянно пыталась набрать очки, но хозяева не планировали сдаваться без боя. В итоге соперники дважды обменялись голами и покинули поле при счете 2:2, сильно отстав от других топов российского чемпионата.
«Локомотив» едва не уступил лидерство в турнирной таблице после сложного матча с «Балтикой». Калининградцы забили в самом начале встречи и долго удерживали преимущество, но «железнодорожники» все же смогли свести игру вничью на последних минутах.
А вот «Краснодар» набирает ход — в воскресенье «быки» разгромили «Сочи» (5:1) и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. Теперь они отстают от «Локо» всего на одно очко. Кроме того, игра с соседями позволила краснодарцам зафиксировать лучший показатель разницы мячей в чемпионате.
ЦСКА провел зрелищное дерби с «Динамо», одержав победу со счетом 3:1. Это позволило «армейцам» выйти на третье место в турнирной таблице. На четвертой строчке расположился «Рубин», который одолел «Ростов» (1:0), а замыкает пятерку лидеров «Балтика».
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матчи «Балтика» — «Локомотив» и «Спартак» — «Зенит». Обе встречи привлекли более 20% от общего оборота ставок на события пятого тура с разницей в десятые доли процента.
Кроме того, в число крупнейших событий по обороту вошел матч «Краснодара» с «Сочи», на который пришлось около 15% от всего объема принятых пари в денежном выражении. Меньше всего ставок компания приняла на матчи «Акрон» — «Оренбург» (1:2), «Рубин» — «Ростов» и «Ахмат» — «Крылья Советов» (3:1).
Наиболее высокий уровень прибыли для компании был зафиксирован на матчах «Балтика» — «Локомотив», «Пари НН» — «Динамо» Махачкала (2:0) и «Рубин» — «Ростов».
В свою очередь, клиенты PARI получили больше всего выигрышей по ставкам на матч «Краснодар» — «Сочи». На эту игру приходится 31% от общей суммы выплаченных выигрышей по ставкам на события пятого тура. Другими удачными событиями для игроков стали матчи «Динамо» — ЦСКА, «Ахмат» — «Крылья Советов» и «Спартак» — «Зенит». В каждом из этих поединков было забито по четыре мяча, при этом команды обменивались голами.
Крупнейший выигрыш по ставкам на события пятого тура получил игрок, который поставил 3 111 584 рубля на обмен голами в матче «Балтики» с «Локомотивом». Пари было заключено в конце игры, когда хозяева все еще лидировали со счетом 1:0, поэтому такое развитие событий оценивалось коэффициентом 2,85.
Смелая ставка доехала благодаря нападающему «железнодорожников» Николаю Комличенко — на 80-й минуте мяч случайно отскочил от его ноги прямо в ворота соперника. Таким образом, футболист не только забил свой первый гол в составе «Локо», но и помог игроку получить выигрыш в размере 8 868 014 рублей.
Другой клиент поставил 1 538 600 рублей на ничью в этом же матче по коэффициенту 3,25. Выплата по этой ставке составила 5 000 450 рублей.
Еще один игрок поставил 2 500 000 рублей на победу «Пари НН» в матче с махачкалинским «Динамо» по коэффициенту 2,85. Вероятно, он руководствовался тем, что команда Хасанби Биджиеване так удачно играет на выезде, уступив в семи из десяти прошлых игр на чужом поле. Нижегородцы оправдали ожидания клиента, добыв свою первую победу в этом сезоне. Благодаря этому игрок получил выплату в размере 7 125 000 рублей.
«Зенит» все еще остается фаворитом текущего сезона, но очередной тур без побед может окончательно лишить петербуржцев этого статуса. После неудачного матча в Москве коэффициент на чемпионство команды Сергея Семака вырос с 2,60 до 3,00.
На пятки «Зениту» уже наступает «Краснодар», коэффициент на победу которого упал с 4,00 до 3,60. Замыкает тройку потенциальных лидеров ЦСКА. Благодаря красивой победе в московском дерби котировки на чемпионство «армейцев» обрушились с 10,00 до 5,00.
Коэффициент на чемпионство «Локомотива» поднялся с 6,00 до 7,50 после неудачи с «Балтикой». Что же касается «Спартака», то котировки на победу красно-белых остались без изменений и составляют 12,00.
С 15,00 до 20,00 выросли котировки на московское «Динамо». А вот «Рубин», «Крылья Советов» и «Балтика» поравнялись в линиях букмекеров — в преддверии следующего тура чемпионство любой из этих команд оценивается коэффициентом 100,00.
Шестой тур РПЛ пройдет с 22 по 24 августа. Главным событием уикенда станет встреча «Локомотива» с «Ростовом», которая состоится на домашней арене «железнодорожников». Кроме того, «Краснодар» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Спартак» — к «Рубину». ЦСКА, в свою очередь, примет «Акрон», а «Зенит» — «Динамо» из Махачкалы.