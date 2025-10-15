Ведомости
Клиенты PARI не сомневаются в победе Falcons с Satanic над Team Liquid в матче BLAST Slam IV по Dota 2

Призовой фонд турнира - $1 млн
Валентин Васильев

15 октября пройдет второй игровой день группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2. В одном из поединков сойдутся Team Liquid и Team Falcons. Серия в формате best-of-1 начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По мнению аналитиков, фаворитом матча будет Falcons, которая после первого игрового дня является лидером турнирной таблицы с тремя победами в трех играх. При этом команда выступает с заменой — вместо skiter на керри играет Satanic из PARIVISION. Поставить на успех Falcons в грядущем матче можно с котировкой 1.30. Коэффициент на Falcons с форой по фрагам (-15.5) составляет 2.20, а с форой (-10.5) — 1.73. Индивидуальный тотал фрагов Falcons больше 30.5 можно взять за 1.93. Вероятность того, что в матче суммарно будет более 45.5 фрагов, оценивается котировкой 1.67

Team Liquid перед стартом нового сезона произвела две замены в составе — вместо iNSaNiA и SabeRLighT за команду теперь выступают tOfu и Ace. Обновленный коллектив неудачно начал групповой этап, уступив BB Team и Tundra. Поставить на то, что Liquid прервет лузстрик, можно с котировкой 3.50. Тотал фрагов состава Nisha больше 17.5 доступен за 1.85. Вероятность того, что матч продлится дольше 40 минуты, оценивается коэффициентом 1.65

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Falcons. На победу состава Malr1ne  приходится 95% от общего оборота пари на исход матча. 

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат разделен на два этапа: в октябре будет проведена групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

