13 июля в Москве прошел PARI Tennis Cup. Букмекерская компания PARI организовала настоящий спортивный праздник для своих клиентов — теннисный турнир, множество активностей и просмотр финала мужского Уимблдона.

В день финала турнира «Большого шлема» букмекерская компания PARI организовала для своих клиентов PARI Tennis Cup. Мероприятие посетили более 100 человек. Среди них были знаменитая российская теннисистка Вера Душевина, спортивный комментатор Павел Занозин, блогер и комик Филипп Воронин, блогер и фифер Антон Кленов и другие.

Все гости смогли погрузиться в атмосферу настоящего теннисного турнира — понаблюдать за яркими и эмоциональными теннисными матчами, принять участие в различных активностях, выиграть профессиональные теннисные ракетки и множество других призов.

40 участников турнира, разделенные на четыре категории — bronze, silver, gold, platinum, — на протяжении пяти часов выясняли отношения на грунтовых кортах. В этом PARI Tennis Cup оказался круче Уимблдона, где победитель может быть только один, — никто не ушел без подарков!

Для гостей теннисного праздника были организованы фитнес-активности — мастер-классы по стретчингу, массажу и тейпированию. Кроме того, желающие могли создать свой персональный теннисный мерч. А по окончании турнира все посетители прочувствовали атмосферу Уимблдона. Tea time с легендарным десертом — клубникой со сливками — и просмотр мужского финала турнира «Большого шлема», в котором Янник Синнер победил Карлоса Алькараса и впервые выиграл этот турнир.