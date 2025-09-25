Ведомости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на победу «Авангарда» над «Трактором» в КХЛ

Аналитики тоже отдают предпочтение в паре гостям
Валентин Васильев

25 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске примет омский «Авангард». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи букмекеры считают шансы команд в целом равными, но отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Трактора» в основное время можно поставить по коэффициенту 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. Котировки на триумф «Авангарда» по итогам трех периодов составляют 2.75 (приблизительно 36%). Ничья в линии PARI идет за 3.95 (около 24%).

Победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.82 (53%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 1.98 (47%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что успеха в этом матче добьются гости. На победу «Авангарда» приходится 50% от общего объема ставок на исход игры. Еще 35% от всего объема пари сделано на успех «Трактора», а 15% — на ничью. Соотношение во всем объеме ставок на итогового победителя — 83% на 17% в пользу омичей.

Эксперты ждут от противостояния канадских тренеров Бенуа Гру и Ги Буше результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники порадуют зрителей как минимум пятью заброшенными шайбами. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.52. Противоположный вариант (не более четырех шайб на двоих) доступен за 2.45. Стоит отметить, что на старте сезона КХЛ ставка на тотал больше 4.5 по голам зашла во шести матчах с участием «Трактора» (из восьми) и четырех — с участием «Авангарда» (из семи).

Клиентам PARI также доступен широкий выбор дополнительных ставок на встречу ЦСКА и «Спартака». В частности, если счет откроют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Аналогичная котировка на гостей составляет 1.93. Ставки на индивидуальный тотал обеих команд больше 1.5 принимаются за 1.65.

Самая крупная ставка на предстоящую игру среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него победу «Авангарда» с учетом овертайма и буллитов за 2.00. Общий коэффициент ставки — 4.00. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента PARI составит 600 000 рублей.

Перед сегодняшним матчем «Трактор» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав десять очков по итогам восьми игр. У команды Гру по четыре победы и поражения. «Авангард» же идет вторым в турнирной таблице Востока. За семь игр коллектив Буше собрал 12 баллов и отстает лишь от «Металлурга» (восемь матчей, 14 очков). Омичи после поражения в стартовом матче от «Ак Барса» (1:2) выдали серию из шести побед подряд.

В линии PARI принимаются долгосрочные ставки на итоги выступления команд в сезоне КХЛ-2024/25. Котировки на победу «Авангарда» в Восточной конференции составляют 3.80, на триумф «Трактора» — 4.00. Шансы омичей и челябинцев завоевать Кубок Гагарина оценены коэффициентами 7.00 и 8.00 соответственно, главными же фаворитами считаются действующий обладатель трофея ярославский «Локомотив» (5.00) и ЦСКА (6.00).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое