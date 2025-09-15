Овечкин открывает секреты своей подготовки

Александр Овечкин совместно с FONBET запустил новый проект — «Тренируйся, как Ови». В рамках акции болельщики могут выиграть занятия с личным тренером хоккеиста.

На сайте Великой погони вышла первая серия из цикла обучающих видео. Вместе с тренером по ОФП Павлом Бурлаченко Александр Овечкин готовится к очередному сезону НХЛ. Как получить главный приз?

Нужно пройти авторизацию, внимательно посмотреть первую серию, правильно ответить на вопрос и подтвердить участие в проекте. Победитель получит возможность поработать с личным тренером Александра Овечкина.

Новые выпуски из цикла тренировок выйдут 17 и 19 сентября. Все подробности по ссылке.