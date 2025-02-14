«Пари и побеждай» направит средства на очистку черноморских пляжей от мазута по итогам PARI Padel League SPB 2025

Первый официальный турнир по паделу в России в 2025 году с участием игроков категории А состоялся 6-9 февраля на кортах клуба PadelPRO. Более двух сотен игроков из разных регионов страны и профессионалы из Аргентины в шести категориях боролись за призовой фонд турнира в размере 1 250 000 рублей и подарки от партнеров. Мероприятие прошло при поддержке букмекерской компании PARI и благотворительного фонда «Пари и побеждай».

За каждый удар por tres и por quatro фонд пожертвовал 2000 рублей на очистку пляжа Черноморского побережья от мазута в Краснодарском крае в районе Бугазской косы. В основных категориях турнира было выполнено 136 таких ударов, благодаря чему удалось собрать 272 000 рублей. Деньги будут переведены на аренду грохота для просеивания песка, а также на обеспечение штабов для волонтеров. Кроме того, был проведен раздельный сбор отходов.

«В PARI мы стараемся уменьшить вред, который причиняем окружающей среде. Для нас важно сделать спортивные мероприятия экологичными и привлечь внимание аудитории к этой теме. Всем участникам раздельного сбора, которые сдали использованные бутылки из-под напитков и крышки, мы вручили памятные сувениры — брелоки в виде ракеток, сделанные из переработанных крышек», — сказала Алина Лебедева, руководитель направления устойчивого развития PARI, попечитель БФ «Пари и побеждай».



Также прошла первая инклюзивная тренировка по паделу в России для команды «47 в игре» — проекта, объединяющего детей с синдромом Дауна. В ней приняли участие десять ребят, которые попробовали себя в новом виде спорта под руководством своих наставников и тренеров по паделу. Они поддержали экологическую инициативу фонда и принесли на турнир крышки и пластиковые бутылки на переработку.

«Нам очень понравилось играть в падел, потому что он тренирует все группы мышц. Это очень здорово и классно. Это была моя мечта», — поделилась участница инклюзивного проекта для детей с синдромом Дауна «47 в игре» Саша Иванова.

Победителями турнира в категории А, где выступали профессиональные игроки в падел, у мужчин стали Денис Меркулов и Эрик Томайдис. У женщин в финале победили Ника Служителева и Варвара Попова. В категории STARS PRO, где выступали самые яркие игроки, лучшими стали Артур Гусев и Дмитрий Мягков. В мужской категории В победили Сергей Самохвалов и Данила Холодов, в женской ― Теодора Аврамович и Анастасия Будруева. Триумфаторами в категории С стали Дэвид Рабинович и Михаил Сохор.