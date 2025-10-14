Клиент PARI поставил 400 000 рублей на матч Турции и Грузии в отборе на ЧМ

Во вторник, 14 октября, в матче группы Е отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграют сборные Турции и Грузии. Встреча пройдет на стадионе «Коджаэли» в турецком Измите и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день игры эксперты отдают существенное преимущество хозяевам, считая именно турецкую команду явным фаворитом матча. Сделать ставку на победу сборной Турции можно по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 59% вероятности. Возможный успех сборной Грузии при этом котируется за 5.40 (приблизительно 18%). На ничью в линии установлен коэффициент 4.15, что эквивалентно около 23% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе считают хозяев поля безоговорочными фаворитами сегодняшнего противостояния. В общем обороте ставок на исход матча почти 97% приходится на победу Турции.

По оценке аналитиков PARI , команды в сегодняшнем матче способны забить как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.65, тогда как в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами котируется за 1.72, противоположный вариант доступен за 2.07. Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче считаются полузащитники турецкой команды Керем Актюркоглу (2.60), Арда Гюлер (2.80) и Барыш Йылмаз (2.80). Среди игроков сборной Грузии наибольшие шансы отличиться имеет вингер Хвича Кварацхелия — его гол доступен в линии по коэффициенту 3.20.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.32, куда включил и пари на индивидуальный тотал больше 1 гола в исполнении футболистов сборной Турции. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.19. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 128 000 рублей.

В текущем отборе к ЧМ-2026 сборные Турции и Грузии совместно с командами Испании и Болгарии выступают в группе E. Лидерство в квартете сразу же захватили испанцы: после трех сыгранных матчей действующие чемпионы Европы имеют в своем активе девятьнабранных очков. На второй строчке расположилась сборная Турции. Команда Винченцо Монтеллы разгромно уступила испанцам (0:6), но одержала победы над болгарами (6:1) и все теми же грузинами (3:2). Команда Грузии, в свою очередь, после проигрыша туркам одержала победу над сборной Болгарии (3:0) и уступила Испании (0:2).