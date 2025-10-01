Клиенты PARI считают, что «Вильярреал» обыграет «Ювентус» в Лиге чемпионов

1 октября состоится матч в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов между испанским «Вильярреалом» и итальянским «Ювентусом». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают , что у испанского клуба больше шансов на успех. Коэффициент на итоговую победу «Вильярреала» — 2.25, что составляет 42% вероятности. Триумф «Ювентуса» котируется за 3.20 или 30%. Поставить на ничью можно за 3.45 — 28%.

Клиенты PARI верят в успех команды из Турина. На победу «Старой сеньоры» приходится около 67% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 24% сделано в пользу «Желтой субмарины», еще приблизительно 9% — на ничью.

Аналитики PARI считают, что предстоящее противостояние «Вильярреала» и «Ювентуса» в ЛЧ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из пяти событий и включил в него прогноз на то, что «Вильярреал» и «Ювентус» забьют, по котировке 1.75. Общий коэффициент экспресса — 18.96.

«Вильярреал» начал сезон в ЛЧ с поражения от «Тоттенхэма» (0:1), а «Ювентус» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (4:4). Поставить на выход «Вильярреала» в плей-офф ЛЧ через стыковые матчи можно за 1.68. Проход туринцев напрямую котируется за 4.50.