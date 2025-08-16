Клиенты PARI считают, что «Манчестер Сити» начнет новый сезон АПЛ с победы над «Вулверхэмптоном»

16 августа в матче первого тура АПЛ «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Манчестер Сити». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1.45, что соответствует примерно 68% вероятности. Триумф «Вулверхэмптона» котируется за 6.90 (около 13%). Ничья оценивается в 4.90 (примерно 19%). Последний матч между командами завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Манчестер Сити» приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.30. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.80.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 за 1.55. Общий коэффициент в купоне — 8.36. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 1 003 200.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Она котируется за 7.50. Сразу два результата — выигрыш «Сити» 1:0 и 2:1 — оцениваются в 8.50, а результативная ничья 1:1 — в 9.50. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

Прошлый сезон стал одним из худших в карьере Пепа Гвардиолы в «Сити»: команда не взяла ни одного трофея, а чемпионат Англии завершила на третьем месте. Несмотря на это, после летних усилений (команду пополнили Райан Шерки из «Лиона» и Райан Аит-Нури из «Вулверхэмптона») «горожане» входят в топ-3 претендентов на победу в АПЛ. Если «Ман Сити» вернет себе корону, сыграет ставка за 4.00.

«Вулверхэмптон» завершил прошлый сезон на 16-м месте, что стало худшим результатом команды за последние пять лет. В межсезонье, помимо Аит-Нури, команда потеряла одного из своих лучших игроков (Матеуш Кунья ушел в «МЮ»). Букмекеры, однако, высоко оценивают вероятность того, что «волки» смогут остаться в элите. Поставить на вылет команды можно с коэффициентом 4.00.