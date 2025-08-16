Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 августа 9:01ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Манчестер Сити» начнет новый сезон АПЛ с победы над «Вулверхэмптоном»

В прошлый раз фавориту пришлось помучиться с аутсайдером
Валентин Васильев

16 августа в матче первого тура АПЛ «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Манчестер Сити». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1.45, что соответствует примерно 68% вероятности. Триумф «Вулверхэмптона» котируется за 6.90 (около 13%). Ничья оценивается в 4.90 (примерно 19%). Последний матч между командами завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Манчестер Сити» приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры. 

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.30. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.80

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 за 1.55. Общий коэффициент в купоне — 8.36. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 1 003 200.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Она котируется за 7.50. Сразу два результата — выигрыш «Сити» 1:0 и 2:1 — оцениваются в 8.50, а результативная ничья 1:1 — в 9.50. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

Прошлый сезон стал одним из худших в карьере Пепа Гвардиолы в «Сити»: команда не взяла ни одного трофея, а чемпионат Англии завершила на третьем месте. Несмотря на это, после летних усилений (команду пополнили Райан Шерки из «Лиона» и Райан Аит-Нури из «Вулверхэмптона») «горожане» входят в топ-3 претендентов на победу в АПЛ. Если «Ман Сити» вернет себе корону, сыграет ставка за 4.00.

«Вулверхэмптон» завершил прошлый сезон на 16-м месте, что стало худшим результатом команды за последние пять лет. В межсезонье, помимо Аит-Нури, команда потеряла одного из своих лучших игроков (Матеуш Кунья ушел в «МЮ»). Букмекеры, однако, высоко оценивают вероятность того, что «волки» смогут остаться в элите. Поставить на вылет команды можно с коэффициентом 4.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Новости
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Новости
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Новости
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
Новости
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Аналитики PARI считают «Реал» главным фаворитом нового сезона Ла Лиги
Новости
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Клиенты PARI ставят на Соболенко в противостоянии с Рыбакиной в плей-офф Цинциннати Мастерс
Новости
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге
Новости

Новое

Читать все новости