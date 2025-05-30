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30 мая 16:36ГлавнаяНовости

Алексей Ягудин: у детей с ОВЗ больше силы воли, чем у нас

Об этом олимпийский чемпион по фигурному катанию и заместитель генерального директора компании Fonbet рассказал на форуме для представителей спортивной индустрии Masters of Sport
Источник: FONBET
Источник: FONBET

В ходе сессии «Спорт для всех: открывая двери инклюзии» Ягудин рассказал о том, как оказался вовлечен в сферу благотворительности и какие чувства испытал, столкнувшись с инклюзивным спортом. По словам Ягудина, во время проведения разминки для юных следж-хоккеистов он испытал панику и не знал, как действовать, когда дети не смогли выполнить простые – с его точки зрения –  упражнения.

“Именно тогда у меня случился эмоциональный надлом, когда мне объяснили, что с такими детьми нужно вести себя совершенно обычно, словно ничего не происходит. Это был мой первый опыт участия в фестивале, и именно там я понял, что у этих ребят порой гораздо больше силы воли, чем у нас с вами”, – поделился Ягудин.

Опыт участия в инклюзивных программах и фестивалях в качестве амбассадора благотворительной программы ДоброFON позволил фигуристу понять трудности, с которыми ежедневно сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Ягудин также отметил, что с возрастом человек приходит к состоянию, когда начинает думать не только о себе, но и об окружающем его обществе.

Солидарность с мнением Ягудина выразил советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов, отметив при этом, что многие из тех, кто занимается благотворительностью и социальными проектами, часто оказываются абстрагированы от реальных проблем и чаяний детей с ОВЗ и нуждаются в более глубоком погружении в жизненные реалии таких детей. Сам Оганезов поделился впечатлениями от посещения родительского собрания  детей с ОВЗ, где удалось услышать переживания и надежды не только детей, но и их родителей, которые самоотверженно посвятили всю свою жизнь лечению и реабилитации своих детей.

Именно там я услышал от родителей, какое значение для их детей и для них самих имеет возможность заниматься спортом и быть частью одной команды, одного сообщества.  Для них самое важное – детские эмоции, увлеченность и надежды, и, как правильно заметил Алексей, получение позитивных эмоций может в корне изменить состояние, в котором пребывает человек. Благодаря тренировкам в команде единомышленников, а также соревнованиям, в которых дети с ОВЗ объединены одним желанием победить, детям удается преодолеть чувство изоляции четырех стен квартиры, стереть границы отчуждения от общества, которые и являются основной преградой для успешной реабилитации и социализации ребенка. Адаптивный спорт самый эффективный инструмент для реабилитации и абилитации детей с ОВЗ ”, - заявил Оганезов.  

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян отметила, что многие люди хотели бы участвовать в инклюзивных программах, но не знают, как. Ее коллега, олимпийский чемпион и попечитель фонда “Вместе ЛЕГКО” Александр Легков заявил, что в настоящее время в стране проходит все больше мероприятий для лиц с инвалидностью, и что именно через спорт удается решить множество проблем, связанных с социальной адаптацией и реабилитацией детей с ОВЗ. Схожие мысли озвучил и Николай Оганезов. По его словам, у компании Fonbet уже 6 лет существует собственная благотворительная программа ДоброFON, главная миссия которой – сделать спорт доступным для каждого.

“Семь лет назад Фестиваль адаптивного хоккея был представлен 10 командами из девяти городов России. А уже в этом году фестиваль собрал рекордные 120 команд, и впервые к нему присоединились иностранные команды из Казахстана и Армении”, - добавил Ягудин. 

Ягудин также подчеркнул важность поддержки паралимпийского движения. Так, в начале 2025 года компания Fonbet подписала соглашение с Паралимпийским комитетом России и Федерацией лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  Сотрудничество направлено на проведение масштабных спортивных мероприятий, таких как чемпионаты России по баскетболу и регби на колясках, волейболу сидя,  турниры по футболу среди ампутантов и Кубок России по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА.  В рамках партнерства с ПКР компания также реализует федеральный проект “Вызов”, направленный на создание доступной среды для занятий адаптивным спортом. В прошлом году в Москве и области было построено десять инклюзивных площадок, а в этом году аналогичные объекты построят в Санкт-Петербурге, а также в Тульской, Рязанской и Челябинской областях.

По итогам прошлого года общая сумма инвестиций компании Fonbet на благотворительные и социальные проекты превысила 1.5 млрд рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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