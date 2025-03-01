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1 марта 11:14ГлавнаяНовости

Амбассадор ДоброFON Алексей Ягудин встретился с воспитанниками саратовской областной ДЮСШ

Знаменательное событие для юных спортсменов
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и амбассадор благотворительной программы ДоброFON компании FONBET Алексей Ягудин посетил город трудовой доблести Саратов в рамках масштабного проекта «Города Героев», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во время своего саратовского визита прославленный фигурист также заехал в гости в ледовый дворец «Кристалл», чтобы встретиться с воспитанниками местной областной ДЮСШ «Надежда Губернии». Алексей выступил перед ребятами с мотивационной речью и в неформальной обстановке ответил на все интересующие их вопросы о своём спортивном пути. В конце мероприятия Ягудин провёл автограф-сессию и постарался уделить внимание каждому юному спортсмену.  

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