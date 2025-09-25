Клиенты PARI уверены в победе «Порту» над «Зальцбургом» в матче Лиги Европы

25 сентября «Зальцбург» и «Порту» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Австрии и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают гостей фаворитами матча. Коэффициент на успех «Порту» — 2.00, что соответствует примерно 49% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Зальцбург», можно за 3.75 (около 25%). Ничья котируется за 3.70 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI уверены в успехе португальцев. На победу «Порту» приходится около 96% от общего объема ставок на исход встречи.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.75. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.10.



Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Зальцбург», и «Порту», сыграет коэффициент 1.65. Обратный исход идет за 2.25. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первой отличится команда Франческо Фариоли, можно поставить за 1.67. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении австрийцев составляют 2.35.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 14.55 и включил в него пари на то, что команды забьют как минимум три мяча (ТБ 2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 032 345 рублей.

«Порту» выиграл все шесть матчей на старте чемпионата Португалии и лидирует в турнирной таблице. На то, что команда займет место в топ-8 по итогам общего этапа Лиги Европы, дают коэффициент 1.57, а на место в топ-3 можно сделать ставку за 2.85.

«Зальцбург» идет только пятым в чемпионате Австрии, набрав в семи турах 11 очков. На то, что команда Томаса Леча завершит общий этап в первой восьмерке, можно поставить с коэффициентом 6.10, а на то, что команда окажется на местах с 9-го по 24-е и продолжит борьбу в стыковых матчах, предлагают котировку 1.80.



Лига чемпионов второй год подряд проходит в новом формате. 36 команд составляют общую турнирную таблицу. Лучшие восемь команд пройдут напрямую в плей-офф, занявшие 9-24 места сыграют стыковые матчи, а худшие 12 коллективов завершает евросезон.